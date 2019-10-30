Путин заявил, что Россия не приемлет любые преследования по религиозному признаку

Будапешт, 30 октября. Россия считает неприемлемым преследование представителей любых конфессий за их религиозные убеждения. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, что Россия готова взаимодействовать с Венгрией и другими заинтересованными сторонами в целях поддержки христиан в конфликтных районах Ближнего Востока и Северной Африки. Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения», — сказал Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В прошлом году Путин отметил, что Россия является многоконфессиональным государством. Граждане страны, помимо христианства, исповедуют ислам, иудаизм, буддизм и другие религии. В то же время, ценности мировых религий друг другу очень близки.

«Милосердие, честность, справедливость, доброта – ценности, объединяющие народ России», — убежден президент РФ.

Кроме того, ранее российский лидер прокомментировал положение современной католической Церкви. По его словам, проблемы у католиков есть, однако нельзя использовать их как инструмент для уничтожения Римской католической церкви. Он отметил, что либеральные круги, в свою очередь, пытаются использовать некоторые проблемы католической церкви как инструмент для ее уничтожения. Российский лидер отметил, что считает такую ситуацию неправильной и опасной.