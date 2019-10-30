Депутат Рады предупредил о возможной экологической катастрофе на Украине

Киев, 30 октября. Ликвидация украинского уранового производства, которое находится на грани банкротства, вызовет экологическую и социальную катастрофу, заявил с трибуны Верховной рады депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Черный.

По словам Черного, на предприятии атомно-промышленного комплекса Украины «Восточный горно-обогатительный комбинат», который является стратегически важным для энергетической независимости страны, сложилась катастрофическая ситуация. Установившиеся в текущем году цены на урановый оксидный концентрат привели к тому, что деятельность ГП «ВостГОК» стала убыточной.

«Это практически не позволяет единственному отечественному производителю уранового концентрата обеспечивать производственную деятельность, развитие и экологически безопасное содержание урановых объектов, ведет к банкротству и ликвидации уранового производства на Украине», — цитирует слова депутата «ПолитНавигатор».

Черный подчеркивает, что банкротство предприятия станет причиной появления тысяч безработных. Как следствие несколько городов вымрут, а часть украинских регионов окажутся на грани экологической катастрофы. Речь идет о городе Желтые Воды, пгт Смолино и городе Малая Виска, чей бюджет напрямую зависит от деятельности предприятия.

Депутат потребовал выделять из бюджета ежегодно более 800 миллионов гривен на содержание опасных объектов для предотвращения экологических катастроф.

Отметим, что тему возможной экологической катастрофы на Украине поднимают не в первый раз. В апреле депутат Рады Сергей Шахов предупреждал, что проблемы в работе ряда украинских предприятий грозят катастрофой. По его словам, он регулярно получает сообщения от работников предприятий, в частности Запорожской АЭС, которые рассказывают об опасных ситуациях, которые возникают из-за отсутствия контроля со стороны проверяющих органов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT отметил, что «опасность повторения крупных техногенных катастроф на Украине действительно существует». Эксперты подчеркивают, что заявление Сергея Шахова говорит о сильной изношенности инфраструктуры на Украине.