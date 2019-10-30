СК РФ показал, как признавший вину Новиков ударил полицейского на незаконном митинге

Москва, 30 октября. Павел Новиков, ударивший полицейского по голове на незаконном митинге «оппозиции» в Москве 27 июля, признал свою вину. Об этом сообщил следователь в Басманном суде столицы, который занимается решением вопроса об избрании меры пресечения обвиняемому.

«Свою вину Новиков в инкриминируемом деянии признал», — сказал представитель Следственного комитета РФ.

Ведомство просит суд арестовать 32-летнего провокатора на два месяца, а именно — до 29 декабря. Новикову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, летом этого года Новиков на несанкционированной акции в столице несколько раз ударил по голове полицейского. Об этом свидетельствуют как показания свидетелей, так и видеозаписи с места событий.

На опубликованном Следственным комитетом видеоролике отчетливо видно, как мужчина дважды ударил полицейского-кинолога по шлему предметом, похожим на бутылку.

Напомним, незаконные акции устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Федеральное агентство новостей представило итоги расследования, согласно которым в российские выборы вмешивались силы Запада. К примеру, глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Навального на тему организации уличных акций.