Путин заявил, что РФ и Украина должны обнулить претензии по газовому спору

Будапешт, 30 октября. Москве и Киеву нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном. Глава РФ добавил, что корпорация «Газпром» готова поставлять Украине газ по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по «ложному» реверсу.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня», — сказал российский лидер, комментируя недавно прошедшие трехсторонние консультации по газовому вопросу.

Глава российского государства назвал «абсолютно абсурдным» заявление украинской стороны, что «Газпром» занимает монопольное место на транзитном рынке. Российская корпорация «ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании», подчеркнул Путин.

По словам президента, следует избавляться от этого абсурда и «обнулить все требования с обеих сторон».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судебные претензии мешают Москве и Киеву достижению договоренностей по газу.