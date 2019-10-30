США используют коррупционную схему в Сирии на фоне ситуации с нефтью и курдскими боевиками

Москва, 30 октября. Военный эксперт Игорь Коротченко назвал действия США с бандами курдов в Сирии вооруженной агрессией и оккупацией части республики.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что захват нефтяных месторождений в Заевфратье со стороны Вашингтона противоречит нормам международного права. Военный эксперт также обвинил американских чиновников в коррупции.

«Попытки поучаствовать в дележе нефтяных доходов, мягко говоря, надо проверять, насколько это соответствует внутреннему законодательству США. Здесь налицо коррупционная схема, в которой задействован ряд высших генералов Пентагона», — сказал эксперт в беседе с «НьюИнформ».

Коротченко также напомнил, что американские военные находятся на территории Сирии без официального разрешения Дамаска. По его словам, «фактически — это вооруженная агрессия и оккупация части сирийской территории».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал высокомерным намерение США «защитить» нефтяные месторождения, расположенные на территории Сирии, которые оккупированы американскими военными и курдскими боевиками. По его словам, Вашингтон «защищает» сирийскую нефть от ее законного хозяина.

На прошлой неделе министерство обороны России обнародовало снимки, которые подтверждают, что США при участии курдских боевиков занимаются контрабандой сирийской нефти.

Многие эксперты считают, что США должны быть наказаны за преступные действия на территории Сирии. Так, например, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился в ООН с требованием осудить незаконные действия США в САР.