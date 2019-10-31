Сирия, 31 октября. США заявили о намерении выплатить 25 миллионов долларов информатору, который достал «трусы аль-Багдади». Дети подорвались на мине курдских боевиков в Хасаке. Сирийская армия ответила на провокации альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по укреплениям радикалов на юге Алеппо и в Идлибе, по неподтвержденным данным, потеряли два танка в Латакии и в Дейр-эз-Зоре ответили на провокацию со стороны курдских боевиков.

«Исламское государство1»: совершили нападение на лагерь военнослужащих США на севере Ирака.

Курдские вооруженные группировки: подожгли нефть на севере Хасаки в районе города Тель-Тамр, подозреваются в подрыве автомобиля в приграничном турецком городе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийскими военнослужащими на севере Хамы, по неподтвержденным данным, подорвала два танка САА в Латакии.

ВС Турции и союзные силы: перебрасывают подкрепления и обстреливают курдские опорные пункты на севере Хасаки, зачистили два поселка, провели работы по разминированию на пути следования русско-турецких патрулей.

Международная коалиция: направила конвой на восток провинции Дейр-эз-Зор, сообщила об эвакуации из Идлиба своего информатора, который якобы помог добыть данные о местоположении лидера ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади.

Провинция Латакия

Сообщается об уничтожении двух танков Сирийской арабской армия (САА) в районе города Кабана, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Anas Almarawi. Согласно информации, опубликованной на медиаресурсах альянса «Тахрир аш-Шам», боевики обстреляли танки из ракетных установок. Официальные СМИ пока что не подтверждают сообщения источника.

В ответ сирийская армия нанесла удар по местам скопления боевиков в окрестностях города, указывает новостное агентство Masar Press Net. Союзные боевики группировки «Исламской партии Туркестана»¹, укрывающиеся в районе Курдских гор, открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям САА в районе лагеря Джурин.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Baladi News, в районе поселка Джазрая подразделение САА нанесло удар по расположениям «Тахрир аш-Шам». Информации о потерях в рядах боевиков пока уточняется. Сирийская армия также нанесла ракетный удар по укреплениям радикалов в районе поселка Аль-Хумейра, о чем также сообщил источник.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько минометных снарядов было выпущено САА по укреплениям боевиков SDF у деревни Аль-Хусейния утром, как передал Twitter-канал Deir Ezzor 24. Сирийская армия обстреляла курдских боевиков ответ на провокацию с их стороны. Одновременно со столкновением, отмечаются интенсивные вылеты самолетов международной коалиции над линией разграничения сторон. Источник также сообщил о взрыве автомобилей с с заложенными в них самодельными бомбами в поселках Аль-Эсба и Майзила. Жертв среди населения не было.

Конвой бронированной техники армии США в сопровождении десятков грузовиков был замечен в районе поселка Шхиль на востоке провинции, о чем сообщает новостное агентство North Press.

Провинция Идлиб

Из Идлиба был вывезен информатор, который якобы сдал американской разведке местоположение главаря «Исламского государства». Как передает издание Washington Post, неназванный информатор может получить 25 миллионов долларов в качестве вознаграждения, именно эту сумму США обещали за голову Абу Бакра аль-Багдади или данные о нем. Агентом является араб-суннит, настроенный против ИГИЛ из-за убийства террористами его близкого родственника. Через два дня после предполагаемой «ликвидации», военнослужащие США помогли ему и его семье покинуть провинцию.

Напомним, что об убийстве лидера ИГИЛ президент США Дональд Трамп заявил 27 октября. 29 октября главарь «Демократических сил» Мазлум Абди отметил, что курдские боевики якобы также приняли участие в операции, они нашли и внедрили в окружение аль-Багдади агента, который сумел выкрасть нижнее белье и образец крови. Абсурдность операции, фейк о ношеных трусах лидера ИГ1, полное отсутствие доказательств «ликвидации» до сих пор вызывает массу вопросов. Заявлению президента США не доверяют даже его собственные сенаторы.

Корреспонденты турецкого издания Daily Sabah опросили жителей поселка Бариша, где была предположительно проведена операция спецназа США по перехвату аль-Багдади. Как стало известно изданию, в поселке место, где якобы происходила операция, было известно как дом семьи местного торговца тканями. Установить личность убитого американцами уже не представляется возможным, так как его тело военнослужащие выбросили в море по «исламскому обычаю».

В южных районах провинции сирийская армия атаковала укрытия радикалов в районе города Кафр-Набель, Хазарин и Маарет-Хурма. ВКС РФ нанесли точечные удары по радикалам в районе поселка Умм-ас-Сир.

Провинция Ракка

По данным портала Anadolu, жители сирийского города Тель-Абъяда рады, что город перешел под контроль турецкой армии. Как сообщили местные, в то время как город был оккупирован курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), с жителей регулярно снимала новые налоги и сборы самоназвания курдская администрация, а также проводила ряд насильных вербовок в ряды Отрядов национальной самообороны. Курдские боевики скупали почти весь урожай по цене, которая казалась им справедливой, тем самым разоряя фермеров. Некоторые продукты были доступны только членам SDF, а местное население могло приобрести хлеб по завышенной цене.

Провинция Хама

На севере провинции отмечаются стычки сирийской армии с боевиками. Как передает новостное агентство Masar Press Net, артиллерийские подразделения армии вели огонь по позициям джихадистов у поселков Хавия и Хаваиш, а также на подступах к городу Джиб-Сулеман.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселка Джурин лагерь правительственных сил продолжаются столкновения между отрядами военнослужащих был обстрелян боевиками «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось что со склонов Курдских гор в приграничных районах с провинцией Латакия боевики «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) открыли огонь по укрытиям военнослужащих. В ответ ВКС РФ нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов. В настоящий момент устанавливаются сведения об объеме урона, причиненного радикалам.

Провинция Хасака

Протурецкие силы постепенно возвращают мирных жителей в город Рас-аль-Айн, после разминирования сети туннелей, вырытых под городом боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает Alk Habour 21.

Два ребенка подорвались на противопехотной мине, оставленной боевиками «Демократических сил Сирии» в районе поселка Асадия. Предположительно, взрывной снаряд был заложен курдскими боевиками. Количество пострадавших на минах-ловушках SDF насчитывает уже десятки людей.

Патруль российской военной полиции проехал участок от города Дербасия на севере Хасаки, пересек Рас-аль-Айн и направился в районе поселения Маликия в Алеппо, после чего вернулся обратно в аэропорт в городе Камышлы, как сообщает новостной портал Euphrates Post. Сотрудники военной полиции двигались по маршруту, заранее согласованному с турецкой стороной. Напомним, что соглашение о совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии силами российской военной полиции, а также турецкой и сирийской армией, было достигнуто в ходе переговоров в Сочи между президентом РФ Владимиром Путином и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отряды курдских боевиков SDF подожгли в районе населенного пункта Тель-Тамр резервуары с сырой нефтью и покрышки, чтобы затруднить турецким разведывательным самолетам полеты над регионом, как сообщило агентство SANA. Сообщается об отдельных столкновениях с курдскими радикалами и протурецким ополчением. Армия Турции стягивает крупное подкрепление в Хасаку.

В пограничном с Сирией турецком городе Джейланпынар произошел взрыв, о чем сообщает Twitter-канал Son Kale Turkiye. Подробности инцидента не сообщаются, но наиболее вероятно, что взрывчатка была установлена курдскими боевиками.

Ирак

Американский военнослужащий в составе международных коалиционных сил погиб в Ираке в военном лагере близ поселка Таджи к северу от столицы города Багдад, о чем сообщает непосредственно командование США. Как указано в тексте официального заявления Пентагона, военнослужащий скончался при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями. Ранее сообщалось о минометных обстрелах лагеря силами боевиков «Исламского государства».

Как сообщает РИА Новости, пастухи нашли в пустыне на западе Ирака сокровища, спрятанные главарями террористической группировки «Исламское государство». По информации телеканала Al-Arabiya, речь идет о пустыне в провинции Анбар. Боевики спрятали там наличные деньги, золото и серебро. Сумма найденного оценивается в 25 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.