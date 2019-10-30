Путин отказался давать оценку встречи Зеленского с националистами в Донбассе

Будапешт, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал визит украинского коллеги Владимира Зеленского в Донбасс, где тот встретился с националистами.

«Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии.

Путин выразил сомнения, что Зеленский выбрал правильную форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы «на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам».

Ранее стало известно о визите Зеленского на юго-восток Украины, где у него произошла перебранка с националистами, передавала «Газета.ру». Радикалы были недовольны решением отвести силы от линии соприкосновения, расценив это как сдачу территорий. Более того, они пригрозили Зеленскому новым Майданом. Президент гневно заявил им, что он «не лох» и его приказы должны выполняться.

После этого лидер националистического батальона «Азов» записал видеообращение к Зеленскому, в котором предупредил, что если Зеленский «выбросит» из Золотого ветеранов АТО, «то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», передавал RT.

Скандальная перепалка попала на видео и вызвала неоднозначную реакцию со стороны жителей Украины, местных журналистов и общественных деятелей. В частности, о том, что им стыдно за президента, заявили журналистка Янина Соколова и режиссер Олег Сенцов (осужденный за подготовку терактов в Крыму).