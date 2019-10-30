Собчак угостила коллег необычным блюдом по рецепту Симоньян

Москва, 30 октября. Журналистка Ксения Собчак после неудачного интервью с главным редактором RT Маргаритой Симоньян угостила своих коллег необычным блюдом. Ведущая подала на стол запеченную нутрию по рецепту Симоньян.

Теледива пригласила на беседу журналистов Антона Желнова, Юрия Бершидского и Ивана Нечепуренко в один из столичных ресторанов. Там журналистам приготовили необычное блюдо, рецептом которого поделилась главный редактор RT.

«К сожалению, повар отказался готовить бобра, потому что сказал, что это неэтично и бобер в Красной книге, но он приготовил нутрию. Нам предстоит ее продегустировать», — пояснила 37-летняя звезда.

Попробовав блюдо, участники беседы пришли к выводу, что приготовленный грызун чем-то напоминает гуся и немного кролика. Собравшиеся за столом журналисты, обсуждая новый выпуск «Осторожно, Собчак», отметили, что таких блюд раньше не пробовали.

Программа на YouTube-канале Ксении Собчак вышла в среду, гостей нового выпуска стала Маргарита Симоньян. Шоу записывали, когда главред RT была беременной, и та попросила прислать ей вопросы на согласование, чтобы избежать стресса. Собчак прислала список тем, но, как утверждает Симоньян, «блондинка в шоколаде» не раз отходила от перечня вопросов.