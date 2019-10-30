Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Будапешт, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил ситуацию на Украине, в том числе поставки энергоресурсов через ее территорию.

Российский лидер в среду прибыл в Будапешт по приглашению венгерского премьера. По итогам переговоров политики выступили на пресс-конференции.

«Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине, прежде всего применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями», — сказал президент РФ.

Еще в мае этого года глава МИД Венгрии Петер Сиярто объявил, что Будапешт задумался о рассмотрении альтернативных маршрутов для транзита газа с южного направления, поскольку вопрос транзита российского ресурса через Украину не решен.

Срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Отметим, что для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы строится газопровод «Турецкий поток». Нефть будет доставляться из России в Турцию по Черному морю и далее до турецкой границы с сопредельными странами. Проект включает две ветки газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров. Одна из них предназначена для Европы, вторая — для поставок газа в Турцию.