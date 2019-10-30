Экс-депутат Рады объяснил, кто выиграл от вето Венгрии на заявление НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине, причиной такого решения стало нарушение Киевом прав венгерского национального меньшинства. Об этом заявил глав МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам представителя Будапешта, послы стран НАТО собирались принять совместное заявление по Украине, однако документ был заблокирован представителем Венгрии. В качестве причины было названо отсутствие изменений в политике Киева по отношению к венгерским национальным меньшинствам. По словам венгерского министра, Будапешт не будет приносить в жертву геополитическим интересам судьбы этнических венгров на Украине.

В ходе дискуссии представитель Киева отверг предложения Венгрии, выполнение которых помогли бы Украины приблизиться к стандартам НАТО, рассказал Сийярто.

Бескомпромиссная политика Будапешта по сотрудничеству НАТО с Киевом — абсолютно оправдана и является следствием разрушительной политики украинских властей как при бывшем президенте Петре Порошенко, так и при нынешнем — Владимире Зеленском. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник.

«Решение Венгрии абсолютно закономерно, — отметил экс-депутат Рады. — Во-первых, Украина никак не соответствует стандартам НАТО, ни по каким параметрам. Во-вторых, у всех участников Североатлантического альянса должны быть достаточно высокие и экономические, и социальные показатели».

Но Украине до европейских стандартов, принятых в странах НАТО, чрезвычайно далеко, подчеркнул политик.

«Но главное — это стандарты по вопросам языка, которые в Европе чрезвычайно строгие, когда дело касается защиты прав национальных меньшинств, — напомнил Олейник. — И вдруг Украина принимает дискриминационный закон, касающийся языка, который коснулся и русских, и венгров, и румын. И тут голос Венгрии был особенно слышимым. Она возмутилась ущемлением прав венгерского меньшинства на Украине, тем, что фактически силовым дискриминационным методом людям навязывается украинский язык».

Венгрия сразу предупредила Украину, что принятие этого закона чревато санкциями, напомнил экс-депутат Рады.

«Так что вето Венгрии в НАТО — это первая из таких санкций. В военном альянсе принцип единогласия при принятии решений, и Венгрия совершенно обоснованно говорит: Украина не имеет права вести никакие переговоры с НАТО, пока Киев нарушает европейские законы. Вот почему венгры наложили вето. При этом подчеркну: решение Венгрии — не только в интересах венгерского меньшинства на Украине, но и в интересах других национальных меньшинств, проживающих в этой стране. Это решение также в интересах самой Украины и всех украинцев, поскольку политические методы Киева в этих вопросах неприемлемы для всех граждан страны. Создавайте условия для изучения украинского языка, но навязывать, заставлять — нельзя. Нигде в мире вы такого не увидите, кроме Украины», — резюмировал Владимир Олейник.

Отметим, политики и эксперты указывают на полное несоответствие Украины стандартам НАТО и невозможности достичь этих стандартов в обозримом будущем, как ни стремится Киев в эту организацию. Москва выступает резко против заигрываний Киева с военной машиной Запада у самых российских границ.