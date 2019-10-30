Путин назвал Венгрию приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу

Будапешт, 30 октября. Венгрия — приоритетный партнер для поставок энергоресурсов в Европу из России по имеющимся и новым маршрутам, заявил президент России Владимир Путин во время визита в венгерскую столицу.

«Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что Россия рассматривает Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу не только по уже имеющимся маршрутам, но и по новым — по северному и южному.

Также президент сообщил, что на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном затронул ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.

30 октября Путин находится в Будапеште с деловым визитом. Он прибыл в столицу Венгрии для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Переговоры представителей двух стран проходят в Кармелитском подворье, которое недавно стало новой резиденцией главы венгерского правительства.

Накануне встречи в пресс-службе Кремля сообщили, что для обсуждений на переговорах запланирован комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.