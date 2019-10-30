Сирия, 30 октября. Курдские радикалы провоцируют армию Турции. Сирийская армия ответила на провокации боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по расположениям радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в южных районах провинции Идлиб и в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийскими военнослужащими на севере Хамы.

Курдские вооруженные группировки: поджигают на севере Хасаки покрышки, подозреваются в подрыве автомобиля в приграничном турецком городе Джейланпынар.

ВС Турции и союзные силы: перебрасывают подкрепления к сирийско-турецкой границе, обстреливают курдские опорные пункты на севере Хасаки.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции Идлиб, по-прежнему оккупированных боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок продолжаются столкновения. Сирийская армия нанесла прямой удар и тяжелой артиллерии по укрытиям радикалов в районе города Кафр-Набель, о чем сообщает новостное агентство Step News. Пока сведения о потерях в рядах радикалов уточняются. Отметим рост количества провокаций со стороны джихадистов, которые совершают нападения на позиции сирийской армии по всей идлибской зоне деэскалации.

Провинция Ракка

По данным портала Anadolu, жители сирийского города Тель-Абъяда рады, что город перешел под контроль турецкой армии. Как сообщили местные, в то время как город был оккупирован курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), с жителей регулярно снимала самоназвания курдская администрация все новые налоги и сборы, проводила ряд насильных вербовок в ряды Отрядов национальной самообороны, а также курдские боевики скупали почти весь урожай по цене, которая казалась боевикам справедливой, тем самым разоряя фермеров. Некоторые продукты были доступны только членам SDF, местное население могло приобрести только хлеб по завышенной цене и после того как предъявили бы продавцу портрет Абдуллы Олджана - основателя и лидера «Рабочей партии Курдистана».

Провинция Хама

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселка Джурин, где расположен военный лагерь правительственных сил продолжаются столкновения между отрядами военнослужащих и боевиками вооруженной оппозиции и альянса «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось что со склонов Курдских гор в приграничных районах с провинцией Латакия боевики «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) открыли огонь по укрытиям военнослужащих. Сведений о пострадавших не поступало. В ответ ВКС РФ нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов. В настоящий момент устанавливаются сведения об объеме урона, причиненного радикалам.

Провинция Хасака

Как стало известно из военных источников корреспонденту агентства Alk Habour 21, армия Турции стягивает крупное подкрепление на сирийско-турецкой границе и готовится к вводу дополнительных сил на севере Хасаки. По данным местного источника (@aybarsbtr). В ответ курдские радикалы из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) организовали на ключевых позициям у поселка Тель-Тамр несколько блокпостов, огороженные бетонными блоками. Курдские радикалы жгут покрышки в Тель-Тамре, после того как подожгли резервуары с сырой нефтью. Густая черная дымовая завеса закрывает курдские расположения от воздушной турецкой разведки. Отмечаются отдельные столкновения курдских отрядов и протурецкого ополчения в районе деревни Ауник-аль-Хава, одновременно с интенсивными турецкими ракетными ударами по курдским опорным пунктам у соседнего поселка Тель-аль-Варди, о чем сообщает портал North Press Agency.

В пограничном с Сирией турецком городе Джейланпынар в провинции Шанлыурфа произошел взрыв, о чем сообщает Twitter-канал Son Kale Turkiye. Подробности подрыва пока что не сообщаются, наиболее вероятно, что взрывчатка была установлена курдскими боевиками. В соседней провинции Диярбакыр турецкие военнослужащие обезвредили двух курдских радикалов из «Рабочей партии Курдистана», как сообщает агентство Anadolu.