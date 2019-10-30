Глава ФБР пугает американцев террористическими атаками ИГ и «Аль-Каиды» в США

Вашингтон, 30 октября. Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 планируют организовать крупномасштабные теракты в США.

По его словам, в настоящее время группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» представляют наибольшую угрозу для США. Он также добавил, что по данным американской разведки, террористы ИГ1 и «Аль-Каиды» готовят крупномасштабные теракты в США.

Кроме того, глава ФБР сообщил, что за последние шесть месяцев ведомство предотвратило ряд террористических атак в США.

«Предотвращение атак остается нашим приоритетом. Даже признавая успехи нашей страны, касающиеся уничтожения аль-Багдади и успехи в борьбе с ИГ, мы должны сохранять бдительность», — сказал Рэй на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

Напомним, 27 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские военные якобы «ликвидировали» в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. При этом Вашингтон не предоставил доказательства «гибель» главаря «Исламского государства». Согласно официальной версии Вашингтона, главарь ИГ якобы подорвал себя с помощью пояса смертника, при попытке американского спецназа захватить его в плен. Согласно утверждениям американской стороны, останки аль-Багдади якобы были выброшены в море. При этом Трамп заявил, что США якобы согласовывали с Россией вход в воздушное пространство Сирии для проведения «операции по уничтожению» лидера ИГ.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американские военные не контактировали с российской стороной по воспросу входа в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы скрывался и был «уничтожен» аль-Багдади. Он также добавил, что никаких авиаударов американской авиации в этих районах зафиксировано не было.

При этом многие эксперты отмечают, что фейк о «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство» является элементом политического шоу, с помощью которого Трамп пытается прикрыть свой провал в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.