Стоун назвал Путина стабилизирующей силой на Ближнем Востоке

Эр-Рияд, 30 октября. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, рассказал о своих впечатлениях от общения с главой государства, назвав его «стабилизирующей силой» на Ближнем Востоке.

Стоун отметил, что российский лидер — застенчивый, рассудительный и при этом скромный человек, балансирующий каждый аргумент и видящий хорошие и плохие стороны.

«Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход. Вместо того, чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека», — отметил режиссер, выступая на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

Он признался, что восхищается действиями и решениями Путина, его стабильным курсом.

«Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии», — добавил Стоун.

В то время, как США активно дестабилизируют Ближний Восток и другие регионы, президент РФ уважительно относится к суверенитету государств, подчеркнул режиссер.

Напомним, летом 2017 года на американском телеканале Showtime выпустили документальный фильм оскароносного режиссера, основанный на серии интервью с президентом России. Все беседы были записаны в период с июля 2015 по февраль 2017 года.

Как признавался Стоун впоследствии, он очень гордится проделанной работой. По его словам, четыре часа картины посмотрели люди, которые не остались равнодушны. Стоун отметил также, что не намерен снимать фильм о действующем президенте США Дональде Трампе, так как у него «нет вдохновения для сценария».

Летом этого года стало известно, что оскароносный режиссер предложил российскому президенту стать крестным отцом его дочери. Путин настоял, что в данном вопросе важно мнение девушки.

Ранее сообщалось, что британский Сhannel 4 снимет фильм о Путине. Журналисты назвали президента, «возможно, самым влиятельным лидером своего времени».