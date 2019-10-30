Политолог сравнил заявления США о «ликвидации» аль-Багдали с голливудским блокбастером

Москва, 30 октября. Политолог Александр Перенджиев заявил, что история «уничтожения» главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади американскими военными в Сирии напоминает фильм «Плутовство» («Хвост виляет собакой»). По его словам, история с раненым псом появилась не случайно.

Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию пса, который якобы получил ранения при уничтожении главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) аль-Багдади в Сирии. В среду американские военные сообщили о выздоровлении собаки.

Сообщения американцев об «убийстве» главаря террористов многие эксперты подвергают сомнениям. Доказательством заявлений Вашингтона могло бы послужить тело боевика, однако, по сообщению Пентагона, его выбросили в море.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в интервью Nation News сравнил заявления об уничтожении аль-Багдади с сюжетом голливудского фильма «Плутовство», 1997 года.

«На самом деле никаких доказательств нет. Поэтому приводятся какие-то художественные моменты. Тут, как в картине «Плутовство», показано как «хвост виляет собакой». Тот, кто придумал этот сценарий с псом, попытались посмеяться над теми, для кого они все это готовили. Этот фильм как раз и показывает, как в информационном пространстве делаются фейковые новости. Потом их все обсуждают как какие-то выдающиеся события», — заявил Перенджиев.

По мнению политолога, публикация фото собаки в качестве доказательства убийства «террориста номер один» является четким, но аккуратным намеком на то, что США в очередной раз попытались обвести мир вокруг пальца, заключил собеседник.

Напомним, по данным источника издания Newsweek, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. По предварительной информации, террорист подорвал себя поясом шахида.

В самой же операции участвовало восемь вертолетов и спецназ «Дельта». Вместе с аль-Багдади подорвали себя с помощью жилетов смертников и его две жены. После уничтожения террористов по дому нанесли авиаудар, чтобы он не стал «местом поклонения».

Вся это информация вызывает множество вопросов относительно ее правдивости. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало материал, в котором приводятся семь фактов, доказывающих, что заявления Пентагона об «уничтожении» аль-Багдади являются фейком.

1 Организация запрещена на территории РФ.