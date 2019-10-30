Эксперт назвал курдских радикалов единственным инструментом США для раздробления Сирии

Москва, 30 октября. Руководство США вводит санкции против Турции, чтобы использовать банды курдов для раздробления Сирии и борьбы с сирийским лидером Башаром Асадом, заявил востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт считает, что введение санкций со стороны Вашингтона в отношении Анкары обусловлено тем, что Соединенные Штаты не могут сделать выбор между своими союзниками в лице курдов и турок. С одной стороны Турция, которая активно сближается с Россией и имеет много совместных экономических и военно-технических проектов с Москвой, с другой стороны, курдские бандформирования, с которыми США наладили контакты в военной сфере и по добыче нефти, указал Онтиков.

При этом американская сторона не может вступить в открытую конфронтацию с Турцией, которая обладает второй по силе армией внутри Североатлантического альянса, отметил востоковед, но в то же время Штаты не прекращают помогать курдским бандам.

«Штаты не могут прекратить поддерживать курдов. Как я уже сказал, тут играет свою роль и противостояние с Ираном, и совместная контрабанда нефти, и, конечно же, противостояние с правительством Сирии», — сказал специалист в беседе с «ПолитРоссией».

По мнению эксперта, курдские боевики являются единственным инструментом в руках США, который можно использовать для раздробления Сирии и борьбы с главой САР. Именно по этой причине американцы будут продолжать поддерживать своего союзника — курдов.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции против курдских боевиков, которые сотрудничают с членами террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ), и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подписанный главами РФ и Турции меморандум единственным способом защитить суверенитет Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.