Депутат рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным

Россия — многонациональное государство, и языкам народов, населяющих нашу страну, власти уделяют особое внимание. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей председатель комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал о положении языков нового члена большой семьи российских регионов — Республики Крым. По словам депутата, после воссоединения с Россией языки Крыма получили толчок для своего развития.

Также парламентарий указал на необходимость разработки новых федеральных государственных образовательных стандартов для языков, имеющих статус государственного в национальных республиках РФ.

Крымский расцвет

— Ильдар Ирекович, уже пять лет в составе России находится новый ее субъект — Республика Крым. Как бы вы могли оценить состояние государственных языков Крыма, в частности, крымскотатарского и украинского. Из-за рубежа часто звучат обвинения в адрес российских властей в том, что этим языкам не уделяется должного внимания...

— Это глупость. Это просто пиар и политиканство. Наоборот, на сегодняшний день государство проводит активную политику по этим языкам. Ранее на полуострове они были полузабыты, никто о них не говорил, и не было возможности полноценно изучать эти языки. Сейчас же, напротив, им был придан статус государственных языков Крыма.

— Что это дало?

— Это дало толчок к тому, чтобы открывались школы на полуострове для изучения этих языков. Мы ездили несколько лет назад в Крым на выездное заседание нашего комитета. В частности, мы посещали школы, где идет обучение на крымскотатарском языке. Это большие школы. Право жителей Крыма на изучение родного языка сейчас закреплено в федеральном законе.

То же самое касается и украинского языка. В Крыму есть школы, где идет обучение на украинском языке. Никаких проблем нет, если сами граждане захотят, в системе образования есть возможность для того, чтобы открывать группы и классы изучения украинского языка. Это желание самих учеников и их родителей. Если этого желания нет — конечно, заставить их силком изучать язык нельзя. Российская Федерация создала необходимые условия для развития этих языков.

Стандарты обучения

— Хотелось бы поговорить о вашем родном языке, татарском. Несколько лет назад был определенный конфликт между республиканскими властями и федеральными по поводу обязательности или необязательности изучения татарского языка в школах. В результате в разработанный Минобразования РФ в 2017 учебный план были внесены изменения, согласно которым изучение татарского языка в школах стало необязательным. Как сейчас развивается ситуация?

— Никакого конфликта между органами власти не было. Да, были вопросы и различные подходы в системе образования и обучения родным языкам. Это связано с тем, что в России в соответствии с конституцией и федеральными законами, есть языки народов, проживающих в субъектах РФ. Ряд этих языков имеют статус государственных в национальных республиках. Республикам даны права регулировать их использование, функционирование в системе образования, культурной сфере, судо- и делопроизводстве.

Но в системе образования необходимых нормативных документов не было принято на федеральном уровне. До сего времени эта проблема осталась. Например, государственные образовательные стандарты, которые определяют место государственного языка субъекта РФ в системе образования не разработаны. Да, есть статус родного языка. А статус государственного языка не определен. Не родной, но государственный.

— Это необходимо сделать?

— Да. Есть требование, чтобы по татарскому языку тоже были разработаны федеральные стандарты, которые бы определили содержание, наличие программы, наличие учебников и пособий именно в статусе государственного языка. Эта тема сейчас остается открытой. И мы в постановлении Государственной Думы указывали, что необходимо регулировать этот вопрос. В части родных языков нам все сегодня понятно.

Есть стандарт, утвержденный еще в 2015 году. Есть учебные программы, рекомендованные с учетом статуса языка, как родного. Никто не может заставить изучать язык, который является не родным. Но статус государственного языка, в данном случае татарского языка, закреплен местными законами, законами республики Татарстан. Однако нормативными документами Министерства просвещения РФ он не определен. Эта проблема есть, и ее нужно решать. Его могут выбрать в статусе государственного языка и те учащиеся, которые живут в Татарстане. Не только татары, но и чуваши, и русские. Может быть, им не хочется в рамках дополнительных часов изучать свой родной язык и они захотят изучать государственный язык Республики Татарстан...

— Но, насколько я понимаю, изучение языка будет в любом случае добровольным?

— Пока нет никаких документов по этому вопросу. Как только появится стандарт по государственному языку субъекта РФ, появится понимание, как его погрузить в систему образования. После утверждения федеральных стандартов будет принято соответствующее решение.