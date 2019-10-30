Путин признался Орбану, что любуется красотой Будапешта

Будапешт, 30 октября. Российский лидер Владимир Путин отметил, что каждый раз, приезжая в венгерскую столицу, любуется ее красотой. С этих слов президент РФ начал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Я, когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом», — признался Путин.

Он также отметил, что город красив в любую погоду. Стоит заметить, что 30 октября в столице Венгрии был дождь, температура воздуха держалась на уровне около семи градусов по Цельсию.

Премьер-министр Венгрии заметил, что Будапешт действительно красивый город.

«Только сейчас мы (правящая партия Венгрии) потеряли его: было две столицы в Европе, где власть была не у левых [политических сил], а у правых — это были Мадрид и Будапешт. А теперь осталась только одна [такая] столица — это Мадрид», — сказал глава венгерского правительства.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 30 октября. Переговоры представителей двух стран проходят в Кармелитском подворье, которое с недавних пор стало новой резиденцией главы венгерского правительства.

Накануне встречи в пресс-службе Кремля сообщили, что для обсуждений запланирован комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

В частности пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Орбан в Будапеште обсудят и ситуацию на Украине.

В последний раз российский лидер посещал Венгрию в 2017 году. Тогда визит был приурочен к XXXI чемпионату мира по дзюдо. В сентябре 2018 году Путин и Орбан встречались в Москве.