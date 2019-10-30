Донбасс сегодня: ВСУ запускают «ядовитые беспилотники», наркотики убивают бойцов ООС

Донбасс, 30 октября. Украинские войска обстреляли боеприпасами НАТО район разведения войск в Петровском. Тело морского пехотинца ВСУ найдено в Сумской области далеко за пределами зоны ООС. В сбитом украинском беспилотнике обнаружен растительный яд. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Оборонные ведомства Донецкой и Луганской народных республик сообщают об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских войск за минувшие сутки. В ДНР обстрелам подверглись девять районов, в том числе район села Петровское, где запланировано разведение сил и средств. Огонь по мирным городам и селам велся из минометов калибром 60 и 82 мм, гранатометов различных видов и стрелкового оружия. Напомним, мины калибром 60 мм являются боеприпасами стран-членов НАТО и не состоят на вооружении вооруженных сил Украины.

В ЛНР вечером из миномета и крупнокалиберного пулемета было обстреляно село Логвиново.

В районе поселка Золотое Луганской области началось разведение сил и средств сторон гражданского конфликта. Народная милиция ЛНР и ВСУ подтвердили свое участие в отведении войск и техники. В ДНР район села Петровское, где через неделю также может состояться процесс отведения сторонами техники и живой силы, подвергся обстрелу со стороны 128-й бригады ВСУ. Народная милиция ДНР рассматривает продолжение боевых действий в Петровском как саботаж подготовки к мирным процессам. Командование оборонного ведомства дончан продолжает заявлять о полной готовности приступить к выполнению рамочного соглашения и отвести силы и средства на своем участке.

Наркотики и алкоголь убивают украинских военнослужащих

Спикер управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов сообщил, что наркотики и алкоголь, употребляемые личным составом ВСУ, приводят к трагедиям с летальным исходом. Офицер ДНР рассказал, что в расположении 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ совершил самоубийство рядовой, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Днем ранее морской пехотинец из 36-й бригады ВСУ скончался в Сумской области от передозировки наркотиков. Тело было обнаружено в лесополосе. Сейчас в районах гибели солдат работают следователи, которые пытаются выяснить причины и обстоятельства происшедшего.

В Луганской области военнослужащий 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ задержан военной полицией, при обыске у задержанного изъяты наркотики растительного происхождения, готовые к употреблению, сообщает пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Спикер луганчан добавил, что в проштрафившемся подразделении ВСУ работает комиссия военной полиции, которая проводит проверку в связи с многочисленными нарушениями воинской дисциплины, в том числе вызванными массовым употреблением наркотических веществ и алкоголя.

Комбриги ВСУ заставляют военнослужащих воровать стройматериалы

На горячую линию благотворительного фонда «Восток-СОС» с жалобой на командиров обратилась группа солдат ВСУ, проходящих службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Военнослужащие утверждают, что командование подразделения вынуждает их совершать кражи стройматериалов у мирных жителей для использования при оборудовании фортификационных сооружений. Материалы, которые официально выделялись для инженерных работ, были проданы командирами батальонов. В связи с этим в район дислокации бригады прибыла комиссия, которую возглавил начальник инженерных войск ООС (Операции объединенных сил Киева в Донбассе), рассказал спикер УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

Из сбитого украинского беспилотника извлечен ядовитый порошок

В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировали появившуюся ранее информацию об обнаружении сбитого украинского беспилотника с ядовитым веществом.

В МЧС ЛНР сообщили, что в беспилотном летательном аппарате, принадлежащем силам ООС, найден контейнер, содержащий яд. Сотрудники МЧС напомнили, что 24 октября в районе села Обозное был обнаружен украинский беспилотник, при осмотре которого был извлечен контейнер с неизвестным порошком. Вещество было изъято для проведения исследования.

Как показали результаты предварительной экспертизы, обнаруженное вещество содержит белковый яд растительного происхождения. Специалисты ведомства готовят итоговое экспертное заключение.