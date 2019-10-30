Минфин РФ предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

Москва, 30 октября. Минфин России выступил с предложением распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны с 1 января следующего года. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, ведомство предлагает включить в эксперимент Санкт-Петербург, Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Воронежскую, Омскую, Нижегородскую, Ростовскую, Сахалинскую, Тюменскую, Свердловскую, Самарскую и Челябинскую области, а также Пермский и Красноярский края, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан.

Напомним, налоговый режим для самозанятых в 2019 году был введен в экспериментальном формате в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В соответствии с ним, самозанятые платят налог в размере 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юридическими лицами.

Как рассказал ранее первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов, новый налоговый режим неплохо зарекомендовал себя. Однако были выявлены определенные риски: например, некоторые предприятия при найме работников стали оформлять их не как сотрудников, а как самозанятых. Силуанов отметил, что лично знает о таких случаях.

Министр также уточнил, что федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых специалистов, труд которых используют вместо того, чтобы нанимать штатных работников.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко при этом назвала эксперимент успешным. Она предложила распространить эту практику с 2020 года на всю Россию.