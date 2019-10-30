Наглость США, прямо заявивших о планах воровать сирийскую нефть, должна быть наказана

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием осудить действия США, которые оккупируют территорию Сирийской Арабской Республики и, не скрываясь, занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу.

Малькевич напомнил, что присутствие военнослужащих США и других стран так называемой коалиции на территории Сирии без соответствующего мандата ООН и против воли законного правительства этой страны является грубейшим нарушением международного права.

Глава ФЗНЦ напомнил, что США фактически установили в Сирии оккупационный режим, открыто ведут контрабанду украденной у сирийского народа нефти, а недавно пошли еще дальше — прямо, нагло и недвусмысленно заявили, что будут силой пресекать попытки каких-либо сил занять нефтеносные районы САР.

«США говорят, что будут оказывать вооруженное сопротивление всем, кто попытается лишить их незаконного источника дохода, включая самих сирийцев, которым по праву принадлежит эта нефть. США и (оккупировавшие часть богатых нефтью районов) подконтрольные американцам курдские боевики ничем не лучше для Сирии, чем ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1 — запрещено в России)», — подчеркнул Малькевич.

Вашингтон уже давно не скрывает истинных целей своей политики на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, да и по всему миру, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. Истинная цель США — никакая не борьба с ИГИЛ, о котором они давно не вспоминают, их цель — ограбление других стран ради собственной выгоды.

«Я уже давно говорю, что США ведут себя как международные бандиты, а сейчас маски сброшены окончательно, — отмечает парламентарий. — Они даже не считают нужным скрывать свои корыстные намерения по незаконной добыче сирийской нефти».

Шантаж с применением оружия, грабежи ресурсов других стран: для США — это ежедневная практика, говорит депутат ГД.

«Все, что американцы творят в Сирии, они делают исключительно ради нефти, а не ради каких-то возвышенных целей. США это уже не скрывают», — подчеркивает собеседник ФАН.

Политик напомнил, что США предпочитают использовать для собственной промышленности привозную, в первую очередь ближневосточную нефть, приберегая немалые собственные нефтяные запасы, которые являются для американцев своего рода НЗ — неприкосновенным запасом.

«Огромные затраты США на перевооружение, на раздувание по всему миру вооруженных конфликтов, на содержание американских военных баз — невозможны без прямого грабежа ресурсов других стран, именно это мы и наблюдаем в Сирии», — подчеркивает Александр Шерин.

По мнению политика, необходимо как можно скорее созвать экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы максимально жестко потребовать ухода США из Сирии. Если пустить ситуацию на самотек, США, окончательно обнаглев от безнаказанности, будут захватывать и оккупировать территории в любых странах мира, и нужно всеми силами этому помешать, говорит он.

Фонд защиты национальных ценностей обратился в МИД РФ с просьбой о созыве по инициативе России внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями Вашингтона в Сирии, говорится в заявлении ФЗНЦ.

Совбез ООН должен признать США агрессором и оккупантом, а также наложить на Вашингтон экономические и политические санкции. Сирии необходимо обратиться в Международный суд ООН и потребовать от США компенсации за захват территории и незаконную добычу нефти, подчеркивается в документе.

О том, что США намерены продолжить оккупацию нефтеносных районов Сирии, пресекая в том числе силой оружия любые попытки занять эти территории, ранее заявил глава Пентагона Марк Эспер. С аналогичными угрозами выступил вице-президент США Майкл Пенс, стенограмма его выступления была обнародована во вторник.

«Не заблуждайтесь — президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что американские военные будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать наши силы прежде всего, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии», — сказал Пенс.

Вице-президент США не стал скрывать, что в своей грабительской нефтяной политике американцы будут тесно сотрудничать с курдскими террористами, оккупирующими часть Северной Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.