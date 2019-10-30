Плющенко сбежал от Рудковской из-за реалити-шоу об их семье

Москва, 30 октября. Известный продюсер Яна Рудковская рассказала о ссоре с супругом, фигуристом Евгением Плющенко из-за шоу об их семье.

Премьера шоу «ЯнаСупер», которое расскажет о жизни знаменитостей, состоялась в столичном ресторане Baccarat Crystal Room в среду. Представили проект Рудковская и журналистка, продюсер шоу Ксения Собчак.

По словам 44-летней звезды, идею снимать шоу поддержали не все члены семьи Рудковской. Поставили под сомнение эту задумку муж и сын менеджера певца Димы Билана.

Оказалось, что Плющенко не просто отказался принимать участие в шоу, но уехал с сыном подальше от Москвы.

«Нравится тебе — иди. Я не хочу участвовать в этом вечном фейке», — так, по словам Рудковской, заявил ей Плющенко.

Светская львица очень сильно переживала на этот счет, звонила супругу, но он не брал трубку. Однако пара смогла найти компромисс и помириться. Более того, отношения между Рудковской и Плющенко стали крепче, в том числе благодаря реалити-шоу.

«Мы настолько любим друг друга, что все проблемные моменты мы проходим достойно. Реалити нас поссорило, между нами был холодок. Но позже реалити нас сблизило. Я удивилась тому, как Женя повел себя», — сказала Рудковская.

Музыкальный продюсер обмолвилась, что благодаря шоу возможно осуществится ее с мужем мечта. Однако детали звезда шоу-бизнеса раскрывать не стала, но знакомые пары говорят о желании четы завести еще одного ребенка.