Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена

Москва, 30 октября. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться в нынешнем году или в начале 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно не обязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены», — пояснил Песков.

Напомним, 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства дал оценку текущему положению дел в стране, а также сформулировал основные задачи на будущее.

Значительная часть выступления президента была посвящена социальным вопросам и улучшению системы здравоохранения. В своем послании глава государства поручил повысить пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, а также предложил распространить льготные условия по субсидированной ипотеке для семей с детьми на весь ее срок, а не только на первые 3-5 лет.

Кроме того, глава государства отметил важность развития образования и медицины в сельской местности, поручив расширить действие государственной программы «Земский доктор» на врачей старшего возраста. Также президент поручил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, переехавшие работать в села и малые города.

Глава государства рассказал о реализации масштабных инфраструктурных, технологических, цифровых и других проектах, а также коснулся внешней политики и рассказал о новых видах вооружения.