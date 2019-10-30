Антитурецкие санкции США делают непредсказуемой судьбу курдов в Сирии, считает эксперт

Москва, 30 октября. Торопиться с выводами относительно судьбы курдских бандформирований, которые могут отказаться «по-хорошему» покидать обозначенные территории на севере Сирии, пока рано, поскольку поведение Турции под давлением санкций со стороны США может оказаться непредсказуемым. Об этом заявил главный редактор русской службы радиокомпании «Радио России» Армен Гаспарян.

В своих суждениях Гаспарян опирался на тот факт, что Вашингтон оказывает на Турцию санкционное давление, выходящее за рамки общепринятых норм дипломатии.

По мнению эксперта, это может вызвать ответную реакцию Анкары, направленную конкретно на противодействие американской столице, в том числе и в ущерб собственным интересам.

«Нужно учесть, что принятие Конгрессом США антитурецких санкций сильно ударило по самолюбию турок. С учетом некоторой непредсказуемости Эрдогана никто вам сейчас точно не скажет, что будет дальше. Тут возможны разные варианты, в том числе и такие, которые, проще говоря, «лишь бы назло Америке» были», — объяснил Гаспарян в комментарии «Слову и делу».

Он предположил, что процесс выведения из САР всех незаконно находящихся на ее территории войск (в том числе и американских), предусмотренный российско-турецким меморандумом, может затянуться.

«Теоретически вывод войск США из Сирии возможен, но, как известно, часто между теорией и практикой бывает огромная пропасть. Американцы сколько уже лет выходят из Афганистана? Я напомню, что Обама обещал это еще в период своей первой предвыборной кампании, но до сих пор никто это не реализовал», — заметил эксперт.

Гаспарян полагает, что американцы покинут Сирию только в том случае, если им там будут организованы совершенно некомфортные условия.

«Что же касается курдов, то вы видели, как американцы их поддерживали и много чего обещали, но всякий раз обманывали. Как они дальше будут выстраивать отношения, пока тоже неясно», — сказал он.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи приняли меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских боевиков из 30-километровой зоны безопасности, прилегающей к сирийско-турецкой границе, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции.

30 октября палата представителей Конгресса США одобрила второй пакет санкций против Анкары. Причиной таких мер стало проведение Турцией антитеррористической операции «Источник мира» с 9 по 22 октября против вооруженных бандформирований курдов на северо-востоке Сирии, а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Вашингтон решил давить на Анкару санкциями, поскольку они являются наиболее ощутимым рычагом воздействия.