Эксперт рассказал, как придется наказывать курдов-террористов из-за воровства нефти САР

Если курды будут дальше помогать США экономически изматывать сирийский режим, то «с ними придется разобраться», считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что США не допустят переход нефтяных месторождений на севере Сирии под контроль России, Ирана или – законного правительства страны.

«Не заблуждайтесь: <…> президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы, прежде всего, для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии», – сказал Пенс.

Американский чиновник подчеркнул, что военные США намерены взаимодействовать с союзниками в лице курдской оппозиции.

«Будем чрезвычайно тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы гарантировать, что доходы от [продажи] этой нефти не попадают в руки Ирана, не попадают в руки режима, не попадают в руки России <…>», – уточнил вице-президент.

Как отметил Пенс, взаимодействие будет направлено на то, чтобы не допустить возрождения террористических группировок.

Сирийские нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор были оккупированы курдскими радикалами в 2017 году под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России). При активном содействии США, курды незаконно захватили стратегические нефтяные и газовые месторождения.

В дальнейшем США начали активно заниматься контрабандной добычей нефти и нелегальной транспортировкой ее через сирийско-иракскую границу. Было замечено прохождение колонн нефтевозов на пути из Аль-Омара до военной базы США, расположенной в районе населенного пункта Аш-Шаддади. После этого нефть переправлялась через «серую зону» в районе иракского Синджара.

При этом боевики ИГ, якобы лишившиеся контроля над нефтяными полями, исправно получали свою долю прибыли от американских сделок с краденой сирийской нефтью.

Михаил Александров напоминает, что, когда Трамп захотел вывести войска из Сирии, то поднялся «вой», что он предатель. Тогда президент США стал искать варианты, под каким предлогом можно остаться в стране.

«В итоге такой предлог вырисовался, а именно — попытаться не отдавать нефтяные поля сирийскому режиму. В таком случае Сирия не может получать свою нефть, и поэтому она берет ее у Ирана, России, что в свою очередь заставляет нести дополнительные расходы обе стороны. США хотят таким образом измотать сирийский режим экономически, не допустив его к нефти. Если курды будут в этом участвовать, то с ними нужно будет очень серьезно разбираться, а не защищать их. Хочется их спросить, они еще не поняли, кто такие американцы? Или у них существуют марионеточные курдские фигуры, которые на все готовы, а потом просто сбегут из Сирии...» — предположил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам военного эксперта, если курды хотят налаживать отношения с Дамаском, то им следует перестать поддерживать США.

«Если курды не будут идти на компромисс, тогда нужно договориться с турками, как еще наказать их. Так или иначе, они увидели, что США использовали их как разменную монету», — рассказал собеседник ФАН.

На данный момент опорой США в Сирии стали радикальные вооруженные формирования курдов и примкнувшие к ним террористы из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Напомним, в 2017 году курдские радикалы захватили восточный берег Евфрата. Бандформирования курдов оккупировали территории, на которых традиционно проживали арабы-сунниты, при этом курдские террористы дискриминировали местное население и навязывали ему свои порядки.

Отметим, что Сирия в свое время вложила огромные средства в развитие нефтяных месторождений. Курдские боевики захватили уже разработанные участки и совместно с США начали грубую выкачку нефти в нарушение международного права. Доказательства этого преступления недавно представило Минобороны РФ.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить. Комментируя это высказывание, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал захват сирийской нефти американцами преступлением международных масштабов. Также глава российского МИД подчеркнул, что США находятся в Сирии неправомерно, вопреки позиции законного правительства САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.