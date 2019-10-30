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Россия

Молитва и присяга — части целого. Скворцова о патриотизме и национальном здравоохранении

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Молитва и присяга — части целого. Скворцова о патриотизме и национальном здравоохранении

Врач-нейрофизиолог, член-корреспондент Российской академии наук Вероника Скворцова возглавила министерство здравоохранения в 2012 году. С тех пор качество отечественной медицины изменилось в лучшую сторону. По словам Скворцовой, каждое ее утро начинается с молитвы или присяги: для Вероники Игоревны оба ритуала — части единого целого.

Скворцова — потомственный медицинский работник в пятом поколении. В рейтинге «самые влиятельные женщины России», составленном журналом «Огонек», она занимает 11 место.

Врач-нейрофизиолог также является автором более 600 научных работ. Ее карьера началась в 1985 году, в 1993 будущий министр защитила докторскую диссертацию, а уже в 1997 возглавила кафедру фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. В 2004 Скворцова стала членкором РАМН, а в 2008 году поступила на работу в правительство на должность заместителя министра здравоохранения.

Молитва и присяга — части целого. Скворцова о патриотизме и национальном здравоохранении

Ее высокие профессиональные навыки не раз спасали коллегам жизнь. В 2013 году на заседании президиума правительства один из сотрудников ФСО упал в обморок. В этот момент Скворцова докладывала о состоянии на рынке лекарств. Когда она увидела, что человеку стало плохо, она покинула трибуну, подбежала к сотруднику ФСО и оказала ему всю необходимую помощь.

По мнению главы Минздрава, советская модель здравоохранения, цель которой оказать качественную и доступную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, — наиболее прогрессивная и справедливая. Создавая современную российскую медицину и технологии, важно ориентироваться на традиции и устои советской медицины — социального равенства и справедливости.

Молитва и присяга — части целого. Скворцова о патриотизме и национальном здравоохранении

Патриотизм Скворцовой проявляется не в словах, а в делах. Благодаря ее работе в правительстве, качество российского здравоохранения не уступает западному, а во многом — опережает его.

«Могу твердо сказать, что я и мое окружение наблюдаемся исключительно в российских клиниках, никто лечиться за границу не ездит. У нас работают фантастические специалисты, оказывающие эксклюзивную медицинскую помощь даже в случаях, когда пасуют иностранные коллеги. Национальные центры способны предоставить уникальную высокотехнологичную помощь», — уверена министр здравоохранения.

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