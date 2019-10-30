ФЗНЦ требует наказать США за агрессию против Сирии и незаконную добычу нефти

Москва, 30 октября. Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич потребовал от ООН осудить незаконные действия США в Сирии, которые воруют принадлежащую сирийскому народу нефть. Об этом говорится в заявлении организации.

В ФЗНЦ подчеркнули, что присутствие американских военных и солдат других государств на территории Сирии без согласия официального Дамаска является грубым нарушением международного права. Американские власти объяснили свое нахождение в САР резолюцией «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами». В ней речь идет о территориях, которые контролируются боевиками запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1, а не о «военном вмешательстве», констатировали в фонде.

«США фактически установили в Сирии оккупационный режим. Нефть, которую США крадут в Сирии, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы», — говорится в сообщении ФЗНЦ.

Руководство организации обратилось в министерство иностранных дел России с просьбой созвать по инициативе Москвы внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии. По мнению фонда, Совет безопасности ООН должен признать Вашингтон «агрессором и оккупантом» и ввести против Соединенных Штатов санкции.

«Сирии необходимо обратиться в Международный Суд ООН и потребовать от США компенсаций за захват территории и незаконную добычу нефти, так как США нарушают Устав ООН», — подчеркнули в ФЗНЦ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что американцы незаконно добывают сирийскую нефть при поддержке курдских боевиков, которые захватили нефтяные месторождения Сирии по договоренности с ИГ1.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков констатировал, что действия американских военных в Сирии являются «международным государственным бандитизмом». Космическая разведка МО России представила доказательства незаконной деятельности, которую США и подконтрольные им курдские боевики вели на крупнейших нефтяных полях в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.