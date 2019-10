Член СПЧ рассказал о способах борьбы с русофобскими СМИ

Москва, 30 октября. Противодействие русофобским СМИ должно базироваться на разоблачении их лжи с помощью контраргументов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета по правам человека Александр Брод.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев и члена Совета Федерации Франц Клинцевич призвали внести в список иностранных агентов русскоязычное издание The Bell, которое финансируется Западом и занимается созданием и распространением антироссийских фейков в информационном пространстве.

По мнению Брода, российские СМИ должны противодействовать русофобским СМИ с помощью разоблачения их фейков контраргументам.

«Главное оружие, которым можно повлиять на них — это контраргументы. Если издание публикует фейки, клеветническую, недостоверную информацию, прежде всего нужно отвечать по существу, разоблачать ложь», — пояснил Брод.

Член СПЧ подчеркнул, что в случае нарушения российского законодательства русофобскими СМИ, они должны привлекаться к уголовной ответственности. Он также добавил, что антироссийские издания, которые зарегистрировано за рубежом, должны преследоваться с помощью санкций и других ограничительных мер.

«Если издание ведет противоправную позицию, есть механизм ограничения въезда на территорию РФ для их представителей. Это может быть шагом, выражающим нашу позицию», — отметил член СПЧ.

При этом Борд подчеркнул, что наиболее успешным способом борьбы с фейками и русофобской пропагандой является информационное противодействие, которое позволит изменить отношение аудитории к подобным изданиям.

«Надо просто отвечать по существу, публиковать правдивую информацию,и так будет меняться восприятие того или иного СМИ», — пояснил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что ранее российский политолог Руслан Осташко выступил с инициативой признать издание The Bell иностранным агентом. Осташко отметил, что русофобское издание The Bell занимается распространением недостоверной информации на территории России и угрожает суверенитету страны. Позднее историк и политический эксперт Армен Гаспарян поддержал инициативу Осташко, отметив, что издание The Bell занимается только антироссийской информационной политикой.