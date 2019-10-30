Киев «наказал» Хмельницкого за Переяславскую раду

Киев, 30 октября. Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области, вычеркнув из его названия упоминание запорожского гетмана.

По словам чиновников, переименование города было инициировано местным горсоветом с целью возвращения его исторического названия Переяславль, а также с преодолением якобы существующего мифа о том, что Украина всегда тянулась к России.

Инициатива об изменении названия оказалась поддержана.

«Переименование города поддержано на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами», — следует из пояснительной записки ведомства, передает «Взгляд».

Переяславль — один из древнейших русских городов, первые упоминания о котором появились еще в начале десятого века. В 1654 году Богдан Хмельницкий поклялся в верности русскому царю и оформил вхождение этих земель в состав России. Однако фамилия гетмана добавилась к названию города лишь в 1943 году, сразу после его освобождения от гитлеровских захватчиков.

Тенденция к переименованию населенных пунктов появилась на Украине в 2015 году. Тогда в стране началась масштабная «декоммунизация», в рамках которой были изменены названия нескольких тысяч городов и улиц, а также снесены тысячи памятников (причем 1300 из них являлись памятниками российскому революционеру Владимиру Ленину).

В 2015 году на Украине на Украине декоммунизировали даже хлеб. Власти Николаевской области заставили местный хлебозавод переименовать один из сортов своего хлеба под названием «Стахановский». Теперь он называется «Галицкий».

Одним из последних случаев проявления пресловутой декоммунизации стало признание незаконным судом в городе Харькове переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Жукова, напоминает «Взгляд».