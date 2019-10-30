«Северный поток — 2» будет построен, несмотря на все выставляемые его противниками препоны. Датским энергетическим агентством был выдан патент на прокладку труб по территории ее континентального шельфа. Таким образом трубопровод протянется по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Европе нужен дешевый газ, и подковерные политические игры третьих сторон не заставят ее упустить свою выгоду, считает председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

«Германии принадлежит наибольшая заслуга в «продавливании» этого вопроса, — сказал Марков. — Именно она убедила Данию в необходимости дать разрешение на постройку трубопровода. У нее самая крупная экономика в Европе, и этот газ нужен ей в огромном количестве. Остальные страны: та же Дания, Франция, Великобритания и прочие — не так сильно в этом нуждаются, и вполне могли бы обойтись без российского газа, однако и для них наше предложение очень выгодно».

Больше всех против строительства нового трубопровода кричали Украина и Америка — первая потому, что российский трубопровод, проложенный по ее территории, становится ненужным, и она лишается дохода, составляющего порядка 2% от ее ВВП; а вторая — потому, что она упускает рынок сбыта для собственного, очень дорогого сланцевого газа, который в сжиженном состоянии планировалось переправлять через Атлантику в танкерах.

«Причем Штаты даже не стесняются говорить о своих шкурных интересах напрямую, — сказал политолог. — Америка вообще в последнее время общается со своими партнерами — в экономике и политике — исключительно беспардонно. К тому же, им выгодно, чтобы такой промышленный гигант, как Германия, платил за газ дорого — это снизит его конкурентоспособность по отношению к самой Америке».

Но, разумеется, все это слегка прикрывается антироссийской риторикой в русле того, что Европа должна меньше зависеть от нашей страны в области энергетики, говорит Марков. Украина вторит этой риторике, призывая не покупать газ у «агрессора». Однако ни ей, ни «всемогущей» Америке не удалось переломить стремление немцев развивать свою промышленность на своих условиях.

«Германия просто имеет возможности влиять на другие страны, — раскрыл секрет политолог. — Прямо скажем, тайно выкручивая им руки. Российская дипломатия тоже сыграла свою роль, и совместно наши страны вырвали себе право на торговые отношения».

Теперь Россия больше никоим образом не зависит от Украины в вопросах перекачки газа в Европу, подытожил Марков. Это позволит нашей стране занимать более жесткую и независимую позицию по «другой» украинской проблематике.