Собчак отреагировала на воспоминания Джабраилова об их «головокружительном романе»

Москва, 30 октября. Российский бизнесмен Умар Джабраилов вспомнил о головокружительном романе с журналисткой Ксенией Собчак. Миллиардер оставил в своем Instagram-аккаунте архивное фото с бывшей возлюбленной.

На опубликованном Джабраиловым фото он сидит за столом с Собчак на одном из званых ужинов.

«Ей 19 мне чуть больше 40... Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман», — подписал кадр предприниматель.

Собчак не оставила без внимания запись своего воздыхателя. Она призналась, что это было «очень красивое» время, и оно, по ее словам, «всегда в памяти».

Напомним, Собчак закрутила роман с Джабраиловым в начале 2000-х. Тогда пресса считала, что отношения между журналисткой и бизнесменом настолько серьезные, что не за горами свадьба.

В настоящее время Собчак замужем за художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Она связала себя узами брака с театральным режиссером в середине сентября, пара также обвенчалась в день торжества.

Телеведущая в феврале 2013 года вышла замуж за актера Максима Виторгана, от него у нее есть сын Платон. Ребенок стал для 37-лентней звезды первым.