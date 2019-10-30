Киев запретил ввоз более 1 млн книг из России из-за «антиукраинского содержания»

Киев, 30 октября. Украина с 2017 года запретила ввоз на территорию страны более одного миллиона книг из России. Такие данные представила пресс-служба украинского Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Как заявил первый замглавы ведомства Богдан Червак, экспертный совет Госкомтелерадио пришел к «негативным выводам», выявив несоответствие книг критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на Украине.

В связи с этим ведомство предоставило 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более одного миллиона книг «антиукраинского содержания».

«Принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», — добавляется в сообщении.

Червак указал, что при этом Госкомтелерадио выдало более 27 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ или из республик Донбасса.

Напомним, в начале 2017 года на Украине в силу вступил закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Также правительство утвердило порядок изъятия книг, уже попавших в обращение.

Например, в ноябре прошлого года под запрет Киева попали книга «Кимка и компания» под авторством Натальи Евдокимовой, произведение Максима Батирева «45 татуировок личности. Правила моей жизни», «Про Белочку и Тамарочку» Леонида Пантелеева и «Дедушкины советы пчеловода» Евгения Гребенникова. А ранее Госкомитет признавал «опасной» книгу-раскраску для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».