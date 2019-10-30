Сообщившей об операции подлодок Рф Норвегии посоветовали не заниматься провокациями

Норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные разведки страны сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота принимают участие в операции, цель которой — как можно дальше зайти в воды Северной Атлантики, не будучи обнаруженными. Норвегии необходимо сбавить пыл и не заниматься провокационными вбросами, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

При этом в сообщении телеканала уточняется, что операция началась на прошлой неделе. Она якобы проводилась в том числе во время встреч министров иностранных дел России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Сорейде в норвежском Финнмарке, отмечает телеканал.

Норвежская разведка обладает данными, что якобы десять российских подводных лодок, восемь из которых — атомные, покинули свои базы на Кольском полуострове с целью выйти как можно дальше в Баренцево и Норвежское моря, остаться незамеченными и «продемонстрировать угрозу восточному побережью США», передает телеканал.

NRK подчеркивает, что такая операция российского подводного флота является крупнейшей с начала 1990-х годов. Телеканал полагает, что это были не учения, а «операция, призванная показать военную силу».

По словам Игоря Коротченко, относительно недавно уже был якобы обнаружен российский спецназ на севере Норвегии, а теперь якобы лодки.

«Это из той же серии нагнетания военной истерии, шпиономании и дискредитации России путем приписывания ей враждебных замыслов. До этого Швеция все ловила российские подводные лодки, а теперь Норвегия стала их якобы обнаруживать. Я бы посоветовал нашим коллегам сбавить пыл, здраво оценивать ситуацию, не заниматься провокационными вбросами, а если что-то предъявлять, то подтверждать. Подтверждать нужно не какими-то фейк-ньюс, а реальной информацией», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эти заявления сводятся к антироссийской пропаганде, которая на Западе, к сожалению, звучит довольно часто, подчеркивает военный эксперт.

«Кроме того, нельзя забывать, что в Норвегии находится северный фланг НАТО. Там постоянно присутствуют силы специальных операций США. В этом плане очевидно, что мирные российские усилия по освоению Арктики не нравятся нашим западным партнерам. Они пытаются перевести ситуацию в военное русло, нагнетая страсти и приписывая нам мнимые агрессивные замыслы», — добавил собеседник ФАН.

Ранее шведская подводная лодка перехватила зашифрованный радиосигнал, в результате чего в водном пространстве была организована полномасштабная операция по поиску иностранного корабля. Во время розыскных мероприятий иностранные СМИ предположили, что в воды Швеции вторглась мини-субмарина, принадлежащая вооруженным силам России. В Минобороны РФ ответили, что подводное судно не могло оказаться в водах Швеции, так как в составе ВМФ подобных кораблей уже нет.

Позже Коротченко объяснил фобии командования ВМС Швеции относительно подлодок РФ в ее водах. По словам Игоря Коротченко, поиск российских лодок в территориальных водах Швеции является давней печальной традицией скандинавской страны.