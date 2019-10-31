Сирия новости 31 октября 07.00: ИГИЛ угрожает школам в Дейр-эз-Зоре, САА создала 84 поста на границе с Турцией

Сирия, 31 октября. Террористы ИГИЛ1 угрожают учителям и врачам в зоне оккупации США, курдские боевики атакуют турецкие силы в Хасаке, САА создала 84 поста на границе с Турцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили атаковать террористов на севере Латакии, нанесли удары террористам в Алеппо, создали минометные курсы в Дейр-эз-Зоре, заняла 84 пограничных поста на северной границе Сирии.

Армия Турции и союзные силы: потеряли одного человека в провинции Ракка, захватили в плен двух курдских боевиков в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): распространило листовки с угрозами в адрес учителей и врачей в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные силы: оказывали сопротивление САА на севере Латакии, подбили танк САА.

Курдские боевики: продолжили нападения на турецкие силы в провинции Хасака.

Провинция Латакия

В северной Латакии продолжаются ожесточенные столкновения между САА и боевиками террористических организаций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Аналитический источник в Twitter (@OGNreports) сообщает о гибели нескольких бойцов сирийского правительственного ополчения под Кабаной. Кроме того, боевикам удалось повредить танк САА.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) по данным своих источников сообщает, что за последние двое суток САА и правительственные силы ополчения потеряли 16 человек, в том числе двух офицеров, и уничтожили 21 боевика джихадистских группировок. Правительственным силам пока не удалось продвинуться в районе населенного пункта Кабана и холмов Джебель аль-Акрад.

Провинция Алеппо

Правительственные войска, дислоцированные в районе дамбы Шугхайдила, нанесли ракетный удар по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе города Джазария на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

Все школы в населенном пункте Аль-Хаваидж в провинции Дейр-эз-Зор были закрыты из за угроз со стороны боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Источник в Twitter (@DeirEzzore) утверждает, что террористы угрожали учителям и всем, кто работает в области образования и здравоохранения. Источник сообщает, что листовки с угрозами были обнаружены в ряде городов провинции Дейр-эз-Зор: в Аль-Хаваидже, Ат-Таяне, Дибане и деревне Аль-Намлия. Угрозы были адресованы работникам образования на территориях, подконтрольным американским оккупационным силам и курдским боевикам.

Союзники Дамаска, отряды иранского Корпуса стражей Исламской Революции, создали в провинции Дейр-эз-Зор несколько тренировочных лагерей для специальных минометных отрядов. Источник в Twitter (@basher_811) сообщает, что курсы минометчиков начали действовать в районе города Аль-Меядин.

Новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает, что один мирный житель был убит и еще один получил ранения в результате нападения неизвестных около водонапорной станции в городе Шхиль.

Провинция Даръа

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о нападении неизвестных боевиков в провинции Даръа. На юге Сирии продолжается череда нападений на правительственных чиновников и военных, а также на соблюдающих условия примирения с Дамаском боевиков и полевых командиров ССА. Неизвестные террористы обстреляли автомашину на дороге в городе Музейриб, что привело к гибели одного человека и ранению второго.

Провинция Ракка

Военнослужащий протурецких сил погиб в провинции Ракка, подорвавшись на мине. Об этом сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Провинция Хасака

В рамках сочинского меморандума между Россией и Турцией продолжается работа по восстановлению контроля Дамаска над северной границей с Сирией. Как сообщает агентство российский Центр по примирению враждующих сторон, на данный момент количество пограничных постов, созданных САА в провинциях Хасака, Ракка и Алеппо, достигло 84. Источник в САА рассказал агентству Al Masdar, что большая часть постов действует в Хасаке.

Между тем в районе города Рас аль-Айн продолжаются ожесточенные столкновения между протурецкими формированиями и членами курдских террористических группировок. Новостной источник (@alkhabour21) сообщает о столкновениях в районе населенного пункта Телль аль-Вард.

Протурецкие формирования СНА захватили двух курдских боевиков в провинции Хасака, в районе деревни Кунейтра. Об этом сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

1 Организация запрещена на территории РФ.