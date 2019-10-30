Минфин России предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Москва, 30 октября. Минфин России предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также гаджетов — телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

Для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов проект документа предлагает определить стоимость мобильных телефонов в пределах 15 тысяч рублей, а расходы на связь — в пределах четырех тысяч рублей в месяц.

В приобретении планшета чиновникам этого уровня предлагается уложиться в стоимость, не превышающую 60 тысяч рублей, а ноутбука — не превышающую 100 тысяч рублей.

Для их советников или помощников предлагаемый норматив стоимости снижается. В итоге на покупку телефона рассчитывается не более десяти тысяч рублей, на расходы связи — не более, чем две тысячи рублей в месяц, на приобретение планшета — не более 50 тысяч рублей, ноутбука — не более 80 тысяч рублей.

Свое предложение финансовое ведомство обосновало в пояснительной записке к документу.

Так, в Минфине отметили, что в настоящее время федеральные государственные органы имеют широкую автономию при формировании и утверждении нормативов цен и количества товаров. Это приводит к существенной разнице в нормативах для одной и той же должности в разных органах власти.

Кроме того, добавили в ведомстве, это «создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей».

В министерстве считают, что установление нормативов по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы поможет ликвидировать существующие изъяны.

Ранее российский Минфин одобрил разработанный Торгово-промышленной палатой (ТПП) законопроект, предусматривающий установление закрытого перечня конкурентных закупок. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава ТПП Сергей Катырин отметил, что «бизнес давно ждал этих изменений».