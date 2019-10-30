«Американка гадит» Африке из-за политических успехов Москвы на форуме в Сочи

Американская социальная сеть Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп и пять аккаунтов в Instagram, якобы созданных в России и ориентированных на страны Африки.

Мелкой местью за колоссальный успех только что завершившегося в Сочи форума Россия — Африка назвал решение американского интернет-гиганта глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Американка гадит», так по аналогии с известным еще с дореволюционных времен выражением «англичанка гадит» можно охарактеризовать нынешнее поведение США», — эмоционально отметил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам главы ФЗНЦ, эта мелочная подлая месть связана с колоссальным внешнеполитическим успехом Москвы, уверенно возрождающей серьезнейшее влияние нашей страны на африканском континенте.

«Ситуация вопиющая, — отмечает Малькевич. — Россия только что одержала серию мощнейших геополитических побед, одна из которых — сверхуспешный форум по Африке. Я лично наблюдал, какая оторопь была по этому поводу на Западе, как изощрялись западные СМИ, изо всех сил, но безуспешно пытаясь хоть как-то обгадить результаты саммита. Они были просто нокаутированы нашими успехами, они никак не ожидали, что результаты саммита будут столь прорывными».

«Видимо, США так боятся влияния России в африканских странах, что просто не знают, как еще нагадить, — продолжил глава комиссии ОП. — Они начинают гадить не только нам, но и африканским странам, их лидерам. Поэтому недружественные действия со стороны США последовали буквально сразу после форума Россия — Африка, связь тут несомненна».

Эксперт подчеркнул, что мелкие укусы со стороны Facebook России в принципе безразличны, но мешать развитию Африки — просто подло.

«Вот почему Facebook так «возбудился» после саммита Россия — Африка, — отмечает глава ФЗНЦ. — Соединенные Штаты снова начали мочить тех, кто заподозрен в симпатиях к России, это понятно и неудивительно. Но в данном случае действия США (а Facebook — тут всего лишь исполнитель) направлены даже не против России, а против Африки, ее благополучия, против ее законных лидеров, которые побывали в Сочи и провели успешные встречи с российским руководством. Кроме того, наши враги пытаются бить по тому, что называется народной дипломатией. Но ничего серьезного противопоставить росту российского влияния в мире американцы не могут, вот и гадят по мелочи, делая мелкие пакости. Это жест бессилия», — подчеркнул Александр Малькевич.

Глава ФЗНЦ напомнил о своем предложении силами международного сообщества принудить интернет-корпорации к соблюдению приличий, в том числе добиться запрета наглой цензуры по идеологическим мотивам со стороны руководства Facebook.

Первый в истории саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Сочи 23—24 октября. РФ была хозяйкой этого мероприятия, сопредседателем выступил Египет. Гостями саммита стали главы государств и правительств 43-х стран Африки, присутствовали 120 министров и более шести тысяч представителей более сотни государств, в том числе из США, Канады, Австралии, ведущих стран Европы. За два дня саммита было подписано более пятисот различных экономических соглашений на сумму более чем 800 млрд рублей.

Facebook на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику, используя методы идеологической цензуры, а также осуществляя прямое вмешательство в российские выборы.