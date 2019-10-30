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В Киеве сравнили Зеленского с Шарлем де Голлем

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В Киеве сравнили Зеленского с Шарлем де Голлем

Украинский президент Владимир Зеленский должен последовательно идти по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, несмотря на протесты со стороны украинских националистов. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя разведение войск в Золотом.

«Когда в стране существует региональный конфликт такого масштаба, есть только два варианта разрешения этого конфликта: пойти милитаристским путем или договариваться про разрешение конфликта», — отметил Михальченко.

Однако, с учетом мощной поддержки ополченцев, решить конфликт в Донбассе вооруженным путем не представляется возможным, констатировал собеседник ФАН.

«Поэтому-то и необходимо искать пути — договариваться на международном уровне о разрешении этого конфликта. Что и делает сейчас действующий президент», — пояснил Михальченко.

То, насколько ему это удастся, зависит в том числе и от позиции России. Если договоренностей достичь не удастся, «Украина имеет все аргументы ставить перед ООН вопрос введения миротворцев», убежден политолог.

При этом в ходе переговоров украинский лидер не должен оглядываться на мнение украинских националистов, подчеркнул глава Украинской академии политических наук.

В Киеве сравнили Зеленского с Шарлем де Голлем

«Если часть населения не воспринимает мирные переговоры, тут последнее слово остается за президентом, ему решать», — заметил Николай Михальченко.

В качестве примера главы государства с жесткой позицией Михальченко привел первого президента Пятой республики Шарля де Голля.

«Когда Де Голль во Франции пришел к власти, то большая часть населения была настроена против предоставления независимости Алжиру. Но Де Голль пошел на предоставление независимости Алжиру. И как показали потом события, Франция от этого только выиграла», — напомнил украинский эксперт.

В первую очередь Украина должна попробовать пройти путем мирных переговоров в «нормандском формате», полагает политолог.

«Пусть президент пробует договориться, это его право, мы его для этого и выбрали. А если это не удастся, нужно обратиться в ООН для разрешения конфликта», — резюмировал Михальченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса под контроль украинского государства. Это «завершение горячей стадии и прекращение огня», «примирение людей и поиск консенсуса», а также «безопасная реинтеграция». Также Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в «нормандском формате».

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