В Киеве сравнили Зеленского с Шарлем де Голлем

Украинский президент Владимир Зеленский должен последовательно идти по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, несмотря на протесты со стороны украинских националистов. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя разведение войск в Золотом.

«Когда в стране существует региональный конфликт такого масштаба, есть только два варианта разрешения этого конфликта: пойти милитаристским путем или договариваться про разрешение конфликта», — отметил Михальченко.

Однако, с учетом мощной поддержки ополченцев, решить конфликт в Донбассе вооруженным путем не представляется возможным, констатировал собеседник ФАН.

«Поэтому-то и необходимо искать пути — договариваться на международном уровне о разрешении этого конфликта. Что и делает сейчас действующий президент», — пояснил Михальченко.

То, насколько ему это удастся, зависит в том числе и от позиции России. Если договоренностей достичь не удастся, «Украина имеет все аргументы ставить перед ООН вопрос введения миротворцев», убежден политолог.

При этом в ходе переговоров украинский лидер не должен оглядываться на мнение украинских националистов, подчеркнул глава Украинской академии политических наук.

«Если часть населения не воспринимает мирные переговоры, тут последнее слово остается за президентом, ему решать», — заметил Николай Михальченко.

В качестве примера главы государства с жесткой позицией Михальченко привел первого президента Пятой республики Шарля де Голля.

«Когда Де Голль во Франции пришел к власти, то большая часть населения была настроена против предоставления независимости Алжиру. Но Де Голль пошел на предоставление независимости Алжиру. И как показали потом события, Франция от этого только выиграла», — напомнил украинский эксперт.

В первую очередь Украина должна попробовать пройти путем мирных переговоров в «нормандском формате», полагает политолог.

«Пусть президент пробует договориться, это его право, мы его для этого и выбрали. А если это не удастся, нужно обратиться в ООН для разрешения конфликта», — резюмировал Михальченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса под контроль украинского государства. Это «завершение горячей стадии и прекращение огня», «примирение людей и поиск консенсуса», а также «безопасная реинтеграция». Также Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в «нормандском формате».