Дания одобрила строительство «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Путь проложен. Дания, наконец, разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» на своей территории. Работы начнутся уже в ближайшее время. Оператор газопровода пытался ни один раз и не один год добиться разрешения, но Копенгаген отвечал отказом. В этом году Дании предложили два альтернативных пути, и в итоге один из них Королевство одобрило. Газопровод пройдет по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Абсолютно безопасный, он минимально воздействует на экологию и не создает помех для проходящих кораблей. А, вот, в Германии, Финляндии, Швеции проект уже давно поддержали. Скорее всего, они сразу поняли его важность и необходимость. Стоит вспомнить слова Владимира Путина «Чем топить-то будут?». Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые через Балтийское море соединят Россию и Германию. Против проекта сразу же выступила Украина. Причина ясна — Киев просто боится потерять доходы от транзита российского газа. Не рады «Северному потоку» и в США. Штаты хотят продвинуть в Европу свой сжиженный газ, который по многим показателям хуже российского и дороже. Но как бы, не старались недоброжелатели, никакие мнения строительству газопровода не мешают. Работы идут по графику и должны завершиться в конце 2019 года.

Дело о геноциде в 1942

Геноцид 1942 года заинтересовал российских следователей, они возбудили уголовное дело. 77 лет назад немецкие военные жестоко расправились с воспитанниками Ейского детского дома. Еще в начале войны около 300 детей и работников учреждения эвакуировали из Симферополя в Ейск Краснодарского края. В 1942 город оккупировали нацисты, а в октябре произошла трагедия. По версии следствия, 214 детей погибли в газовых камерах. Обнаружили тела год спустя. После того, как край освободили от немецко-фашистской оккупации.

«В Краснодарский край в период 1942-1943 годов была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска.Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

ФСБ рассекретила документы о массовом убийстве в начале октября этого года. Казалось бы, прошло уже 77 лет, но такие преступления не имеют срока давности. И вопросов, на которые следователям предстоит найти ответы — немало.