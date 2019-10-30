Члены ОП РФ посетили благотворительные центры и фонды Москвы

Накануне итогового форума «Сообщество» в Москве, члены Общественной Палаты РФ провели «нулевой день», работая на выезде. Форум «Сообщество» — рабочая площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью. Его цель — повысить качество и количество социальных проектов. Тема форума в 2019 году — активное участие гражданского общества в решении социальных проблем. В «нулевой день» Члены Общественной палаты России Наталья Кирюхина и Елена Мильто встретились с общественниками и социальными предпринимателями, которые служат примером того, как гражданское общество берет на себя функции государства и справляется с социальными задачами.

Член Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина посетила благотворительное учреждение и фонды. Первой точкой в ее объезде стал «Центр социальной реабилитации «Турмалин». Это мастерская для людей с ограниченными ментальными возможностями — психическими заболеваниями и нарушением интеллектуального развития. Самому молодому воспитаннику центра 13 лет. Организация принимает своих членов в 10 утра и заканчивает работу в 5 вечера, то есть это полноценный рабочий день, правда возможность выплачивать зарплату у центра отсутствует. Здесь люди делают свечи, керамические и деревянные изделия, ткацко-валяльную продукцию, варят мыло. В последующем изделия продают на ярмарках. Помимо работы и развития, воспитанники общаются друг с другом и учатся полноценной жизни в социуме.



После этого Наталья Кирюхина посетила фонд «Творческое объединение «Круг», который занимается социокультурной адаптацией и профессиональной реабилитацией слепоглухих людей. Это полноценное производство глиняных изделий от посуды до сувенирной продукции. Фонд не только дает работу людям с ограниченными возможностями, но и выплачивает за это заработную плату. Третья точка — фонд «Жизненный путь», который поддерживает подростков и взрослых с серьезными нарушениями развития.

«Организации объединены одной важной целью — они трудоустраивают людей с инвалидностью: как с ментальными нарушениями, так и с другими нарушениями. Организации, благодаря которой очень многие люди с инвалидностью получили возможность работать, социализироваться, возможность быть нужным обществу»,— отмечает Наталья Кирюхина.

В этот же день представитель ОП РФ, член Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Елена Мильто встретилась с представителем центра занятости «Моя карьера», который планирует повысить благосостояние москвичей с ограниченными возможностями. А также посетила бизнес-инкубатор ВШЭ, где прошла презентация программ и лучших стартапов в сфере социального предпринимательства.

Такие организации работают не во всех городах, только в крупных, но в маленьких или небольших населенных пунктах этих организаций нет. Своей целью представители общественной палаты считают изменить ситуацию, и обсудить этот вопрос с властями.

«Я думаю, что для того, чтобы они создавались, не всегда требуется только лишь усилия общественников. Общественные организации, которые сопровождают трудоустройство людей с ограниченными возможностями, аккумулировав такие технологии в течение последних 20 лет, могут передать эти технологии государству. Государство должно принять и начать работать в этом направлении, используя уже те механизмы, которые были за эти годы проработаны общественниками. Пришло время государству принимать на себя ответственность за каждого гражданина, в том числе, за тех, у кого имеются ментальные нарушения», — убеждена Наталья Кирюхина.

31 октября в Общественной Палате РФ состоится круглый стол, основной темой которого станет сопровождаемое трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

















