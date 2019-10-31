Известный итальянский клоун Дэвид Ларибле выступил в Москве. ФАН-ТВ

Удержать внимание детей на протяжении всего представления и растрогать родителей. Все это смог сделать итальянский клоун Дэвид Ларибле. Он выступил в столице в рамках II Международного Большого Детского фестиваля. С шоу «Клоун Клоунов» артист приезжает не первый раз, но русские песни пришлось учить впервые — в представлении прозвучали «Очи черные». Он всегда стремится адаптировать представление под страну, в которой выступает. Возможно, именно поэтому его шоу находят самый широкий отклик.

«Вообще, очень-очень смешной этот клоун. Вот некоторые спектакли, они хоть и многим смешные, но мне не кажутся такими. Я такой человек, которого достаточно сложно рассмешить, но именно этот клоун меня рассмешил. Поэтому, наверное, его фишка рассмешить людей. Этим, как по мне, он отличается от других участников конкурса», — делится председатель детского жюри МБДФ Ярослава Дегтярева.

Большая часть представления — интерактив со зрителем. На сцене оказались и дети, и их родители. Клоун пытался создать оркестр из людей, показать сказку и сыграть любовь. У гостей из рук предательски падал реквизит, что вызывало шквал детского смеха.

«Я все делаю с помощью жестов. Жест более мощный по сравнению со словом. Я могу вам сказать: «Я вас люблю». Или я могу сделать так. У жеста больше потенциала, больше мощи, чем у слова», — рассказывает артист Дэвид Ларибле.

Сложностей с доставкой реквизита и декораций не возникло: клоун часто выступает в Москве. Здесь у него уже есть свой небольшой склад, часть декораций удалось найти с помощью знакомых и организаторов МБДФ. Показ прошел вне конкурсной программы фестиваля.