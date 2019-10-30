Судан приступил к выводу войск из Йемена

Хартум, 30 октября. Судан объявил о начале процедуры вывода своих войск из Йемена. Об этом в среду заявил замглавы Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагало.

«С сегодняшнего дня начался отсчет времени по выводу суданских войск из Йемена», — отметил он.

Отметим, что Дагало прежде неоднократно выступал за вывод войск, поскольку считал, что вовлеченность Судана в вооруженный конфликт Йемена портит имидж страны в глазах мирового сообщества, передает телеканал Al Mayadeen.

Ранее сообщалось, что Судан закроет границы с Ливией и Центральноафриканской республикой по соображениям безопасности. Это решение Суверенный совет принял с целью покончить с контрабандой. Отмечается, что новому руководству Судана предстоит в течение переходного периода вывести страну из кризиса, вызванного многолетними военными действиями.

Напомним, что гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. На одной стороне выступают повстанцы-хуситы при поддержке Ирана, Эритреи и КНДР (все указанные страны оспаривают свое участие в конфликте). На другой — правительственные силы при поддержке Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Египта, Иордании, Марокко, Сенегала, Судана, Сомали, Пакистана, Италии и США.