Сирия, 30 октября. В Ираке найден тайник с сокровищами ИГИЛ1, содержимое оценивают в 25 миллионов долларов. Курдские боевики жгут нефть в Хасаке. На севере Сирии проведено патрулирование силами российской военной полиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по укреплениям радикалов на юге Алеппо и в Идлибе.

«Исламское государство1»: совершили нападение на лагерь военнослужащих США на севере Ирака.

Курдские вооруженные группировки: подожгли нефть на севере Хасаки в районе города Тель-Тамр, чтобы ухудшить видимость для турецких разведывательных самолетов.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Baladi News, в районе поселка Джазрая артиллерийское подразделение Сирийской арабской армии (САА) нанесло удар по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам». Информации о потерях в рядах боевиков пока уточняется. Сирийская армия также нанесла ракетный удар по укреплениям радикалов в районе поселка Аль-Хумейра, о чем также сообщил источник.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции Идлиб, по-прежнему оккупированных боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок продолжаются столкновения. Сирийская армия нанесла прямой удар тяжелой артиллерией по укрытиям радикалов в районе поселка Умм-Джалал, о чем сообщает новостное агентство Step News. Близ поселка Тель-аш-Шейх самолеты ВКС РФ нанесли точечный удар по опорным пунктам радикалов и складам с боеприпасами, уничтожив некоторые из них, как передает портал Baladi News. Источник также передает, что к западу от города Маарет-ан-Нуман самолеты сбросили бомбы на места скопления террористов.

Провинция Хасака

Патруль российской военной полиции проехал участок от города Дербасия на севере Хасаки, пересек Рас-аль-Айн и направился в районе поселения Маликия в Алеппо, после чего вернулся обратно в аэропорт в городе Камышлы, как сообщает новостной портал Euphrates Post. Сотрудники военной полиции двигались по маршруту, заранее согласованному с турецкой стороной. Напомним, что соглашение о совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии силами российской военной полиции, а также турецкой и сирийской армией, было достигнуто в ходе переговоров в Сочи между президентом РФ Владимиром Путином и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отряды курдских боевиков SDF подожгли в районе населенного пункта Тель-Тамр резервуары с сырой нефтью, чтобы затруднить турецким разведывательным самолетам полеты над регионом, как сообщило агентство SANA. По поступающей информации, курдские бойцы выкачали большое количество нефти из нескольких скважин и подожгли ее, чтобы создать дымовую завесу на севере провинции. Сообщается об отдельных столкновениях с курдскими радикалами и протурецким ополчением.

Ирак

Американский военнослужащий в составе международных коалиционных сил погиб в Ираке в военном лагере близ поселка Таджи к северу от столицы города Багдад, о чем сообщает непосредственно командование США. Как указано в тексте официального заявления Пентагона, военнослужащий скончался при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями. Ранее сообщалось о минометных обстрелах лагеря силами боевиков «Исламского государства», однако коалиция отрицает потери, понесенные в результате нападения.

Как сообщает РИА Новости, пастухи нашли в пустыне на западе Ирака сокровища, спрятанные главарями террористической группировки «Исламское государство». По информации телеканала Al-Arabiya, речь идет о пустыне в провинции Анбар. Боевики спрятали там наличные деньги, золото и серебро — всего сумма найденного «клада» оценивается в 25 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.