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Вассерман высмеял опасения чиновников США из-за фантазий Трампа о «гибели» аль-Багдади

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Вассерман высмеял опасения чиновников США из-за фантазий Трампа о «гибели» аль-Багдади

Москва, 30 октября. Публицист Анатолий Вассерман не нашел ничего секретного в голословных заявлениях американского лидера Дональда Трампа о «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что американские чиновники обеспокоены болтливостью Трампа, который раскрывает детали операции по «уничтожению» террориста. Глава Белого дома, например, рассказал, что аль-Багдади «плакал и кричал», когда его схватили военные США. В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что не в курсе, откуда у Трампа такие сведения.  

Вассерман высмеял опасения чиновников США из-за фантазий Трампа о «гибели» аль-Багдади

Вассерман отметил, что в словах Трампа об операции по «уничтожению» боевика нет ничего секретного. Что касается публикации американского президента о собаке-«участнике» операции, то давно известно, что Вашингтон задействует в своих операциях четвероногих друзей.

«Все остальные подробности выступления Трампа носят настолько выраженный голливудский характер, что возникают серьезные сомнения в достоверности всей истории, — отметил публицист в беседе с изданием «Слово и дело». — Если же говорить о возмущении американских чиновников, то они органично вписываются в общий антитрамповский тренд во внутриамериканской политике».

Вассерман напомнил, что в Соединенных Штатах самый короткий в мире избирательный цикл, и закон разрешает всем участникам высказывать любые суждения, независимо от их истинности. Он считает, что именно эта норма позволяет и Трампу, и его оппонентам озвучивать свои фантазии в отношении фейковой ликвидации аль-Багдади.

В конце прошлой недели глава Белого дома объявил о гибели аль-Багдади в Сирии. Трамп утверждает, что согласно результатам специальной экспертизы погиб именно главарь ИГ1.

Многие политологи и эксперты усомнились в достоверности слов Трампа, указав на отсутствие каких-либо фактов и доказательств. Эксперты уверены, что фейк об убийстве аль-Багдади распространен для того, чтобы американскому лидеру удалось избежать импичмента.

В министерстве обороны России заявили, что нет никакой достоверной информации о спецоперации США и ее успешных итогах.

Вассерман высмеял опасения чиновников США из-за фантазий Трампа о «гибели» аль-Багдади

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Слово и дело
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