Президент Чили сообщил об отмене саммита АТЭС

Сан-Паулу, 30 октября. Власти Чили отменили саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и климатический форум COP25, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

«Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP», — сказал глава государства Себастьян Пиньера.

Отмена саммита и форума связана с масштабными протестными акциями, которые в последние недели проходят по всему Чили и нередко выливаются в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Поводом для митингов, в которых участвуют более 1,2 млн человек, стал рост цен на проезд в метро. Помимо этого местное население выступило против низких зарплат и отсутствия возможности бесплатно получить достойное образование.

Из-за беспорядков в стране вводился режим чрезвычайного положения, в крупные города были стянуты бронетехника и военные.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС. Причиной, по которой глава России изначально не мог посетить мероприятия в Чили, стали не митинги, а необходимость решения внутрироссийских задач.

Песков отметил, что на саммите АТЭС Россия была бы представлена, несмотря на отсутствие президента, но на другом, тоже высоком уровне.