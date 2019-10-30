Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить нарушения на муниципальных выборах

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить реакцию правоохранительных органов на жалобы о нарушениях избирательного законодательства в ходе муниципальных выборов. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Что касается той части, которая нас очень заботит: реакция правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего, на что жаловались и кандидаты, да и мы это видели», — сказала Памфилова в ходе заседания Центризбиркома.

Она также добавила, что данный вопрос не входит в рамки полномочий Центризбиркома, поэтому было принято решение обратиться за помощью к президенту России.

«Президентом дано поручение Генпрокуратуре, генеральному прокурору, чтобы тщательно проверить и отреагировать на эту нашу озабоченность», — добавила Памфилова.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком РФ не получил ответа от правоохранителей, которым были направлены 173 обращения, связанных с нарушениями избирательного законодательства в ходе муниципальных выборов в Петербурге. Кроме того, глава ЦИК РФ подвергла критике бездействие петербургского избиркома, представители которого закрыли глаза на большую часть нарушений со стороны муниципальных комиссий. По словам Памфиловой, кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в 2019 году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах, поэтому Центризбирком намерен подготовить предложения о системных преобразованиях.