Зеленский расширил полномочия украинских силовиков в Донбассе

Киев, 30 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на подконтрольной территории Донбасса «желтый» режим, который расширяет полномочия украинских силовиков Об этом в среду заявил штаб Операции Объединенных Сил.

«28 октября 2019 года в районе проведения операции объединенных сил приказом командующего объединенных сил введен режим «желтый», — говорится на странице штаба в Facebook.

«Желтый» режим позволяет военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов применять оружие или спецсредства против нарушителей общественного порядка, а также лиц, препятствующих проведению операции. Проверять документы у граждан, а при отсутствии таковых — задерживать их.

Досматривать граждан, их личные вещи и автомобили. Входить в дома и на земельные участки мирных жителей. Конфисковать транспорт в служебных целях с согласия владельца автомобиля (исключение составляют автомобили, принадлежащие дипломатам и представителям иностранных организаций).

Также в определенных случаях разрешается ограничивать или блокировать движение транспорта и пешеходов, не допускать людей на определенные объекты.

Кроме того, «желтый» режим вводит ряд ограничений для людей, которые не задействованы в операции. Им нельзя въезжать на территорию ООС. Хранить огнестрельное оружие и боеприпасы. Осуществлять полеты дронов или других летательных аппаратов и проводить видео- и фотосъемку. Проводить туристические экскурсии, заниматься охотой и рыболовством в зоне ООС. Посещать лесные массивы и отдельные районы местности.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.



За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.