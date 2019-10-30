Главные новости 30 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 30 октября.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства воспитанников Ейского детского дома, которое произошло в октябре 1942 года. СК РФ завел дело об убийстве нацистами 214 воспитанников детдома в Ейске.

Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда. Тело миллионерши в Таиланде залили бетоном и спрятали в холодильник.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский готовит из уголовника Евгения Ройзмана нового Бориса Немцова, разочаровавшись в Навальном. Провал Навального вынудил Ходорковского сделать Ройзмана новым лидером оппозиции.

Похоронная мафия влила огромные деньги в соратницу блогера Навального Любовь Соболь. Похоронная мафия на 5 миллионов проспонсировала Любовь Соболь.

Популярная телеведущая попала в очередной конфуз: на этот раз девушка неправильно написала название известного фильма. Бузова насмешила соцсети подарком от фаната.

Смерть Владимира Буковского спасла его от окончательного позора. Впрочем, его падение произошло значительно раньше. Хулиган, шизофреник, агент, педофил: все лики антикоммуниста Владимира Буковского.

Специальный корреспондент ФАН изучил, как Соединенные Штаты обкатывают новый метод захвата чужих ресурсов США остаются в Сирии воровать нефть, и Трамп этого даже не скрывает.

По его словам, родные не теряют веры в выздоровление артистки. Знакомый семьи Заворотнюк раскрыл подробности перенесенной актрисой операции.

Преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов, назвавший русский язык «клоачным и убогим», заявил, что его «не так поняли». Преподаватель ВШЭ, назвавший русский язык «убогим», оправдался за свои слова.

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла слухи о причастности к смерти артистки. Пиар-директор Началовой опровергла слухи о причастности к ее смерти.