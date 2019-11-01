Сирийская армия обнаружила сеть туннелей боевиков на востоке Дейр-эз-Зора

Дамаск, 1 ноября. Во время очередной операции по очистке районов, освобожденных от террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 группа сирийских сил безопасности обнаружила сеть туннелей с оружием, боеприпасами, медикаментами и медицинским оборудованием. Инцидент произошел в городе Крайя в восточной части провинции Дейр-эз-Зора.

Соответствующую информацию сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам полевого командира, «обнаруженные туннели простираются под жилыми домами в окрестностях города и имеют несколько выходов, которые были замаскированы и плотно скрыты от посторонних глаз, все туннели имеют ряд ответвлений и отверстий для вентиляции». Он также добавил, что «все туннели были осмотрены в сотрудничестве с инженерными подразделениями сирийской правительственной армии. Внутри туннелей были обнаружены оружие и боеприпасы западного производства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Полевой командир заявил, что среди обнаруженного оружия и боеприпасов были «противопехотные мины, управляемые ракеты, минометы, РПГ, пояса смертников, защитные маски, медикаменты и медоборудование».

Напомним, что армейские подразделения САА в сотрудничестве с силами безопасности САР продолжают прочесывать деревни и города с целью уничтожения самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и любого другого оружия, оставленного террористами ИГИЛ1 после ухода из провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что на востоке Аль-Каламуна, провинция Дамаск,было проведено очередное патрулирование, во время которого сирийской правительственной армией был обнаружен склад оружия и боеприпасов, часть из которых была американского производства. Большой склад, когда-то принадлежавший террористам, был найден под землей, на глубине 2-3 метров. Во время обыска военные нашли большое количество боеприпасов: на складе были спрятаны 82-миллиметровые минометы, пулеметы ДШК, пулеметы РПК, американские ракеты TOW, гранатометы и танковые снаряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.