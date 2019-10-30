Южный Судан выплатит России компенсацию за сбитый вертолет

Москва, 30 октября. Южный Судан выплатит компенсацию России за сбитый в 2012 году вертолет. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что долгое время африканская республика не могла осуществить выплату по техническим причинам, однако данная теперь проблема решена, о чем представители Южного Судана уведомили российских коллег на форуме «Россия — Африка».

«Отмечаем, что решение данного вопроса стало возможным благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов, в частности сотрудников посольства России в Кампале, представляющего интересы нашей страны в республике Южный Судан», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, что в декабре 2012 года солдаты правительственных войск Южного Судана сбили зафрахтованный ООН российский вертолет Ми-8АМТ авиакомпании «Нижневартовскавиа», который был задействован в гуманитарной миссии. Трагедия произошла возле населенного пункта Ликуанголе в штате Джонглей.

В результате все четверо членов экипажа, которые были гражданами России, погибли. Впоследствии власти Южного Судана признали свою вину в авиакатастрофе и обязались выплатить компенсацию «Нижневартовскавиа» и родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что Россия и Южный Судан обсудили вопросы сотрудничества в ходе Петербургского международного экономического форума. Во время переговоров российская сторона акцентировала внимание на проблеме задержки выплаты компенсации за сбитый вертолет.