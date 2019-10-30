В Киеве отреагировали на выдачу Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Киев, 30 октября. Выдача разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании была ожидаемой для Киева, написал на своей странице в Facebook глава компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

«Мы ожидали это решение в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время», — говорится в публикации топ-менеджера.

Руководитель украинской корпорации отметил, что решение Копенгагена еще сильнее подталкивает Киев завершить реформу рынка газа и внедрить европейские нормы. Рассуждая о газопроводе, Коболев подчеркнул, что «геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения».

Ранее в среду стало известно, что Дания выдала разрешение компании-оператору Nord Stream 2 AG на реализацию «Северного потока — 2». Датское энергетическое агентство посчитало маршрут к юго-востоку от острова Борнхольм наиболее безопасным для создания газопровода.

Многие европейские страны, заинтересованные в бесперебойных поставках голубого топлива из РФ, поддержали проект «Северный поток — 2». Власти Германии, Швеции и Финляндии уже давно выдали разрешение на строительство газопровода.

Против реализации «Северного потока — 2» высказались США и Украина. Вашингтон хочет поставлять свой сжиженный природный газ в Европу по завышенным ценам, а Киев боится потерять доходы от транзита.